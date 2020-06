Hurricane/Southside: Neue Bestätigungen für 2021 + Home Edition 2020

Aus Solidarität mit ihren Fans haben zahlreiche Bands ihre Teilnahme beim Hurricane und Southside 2021 bestätigt!

Nachdem das Hurricane sowie auch das Southside Festival aufgrund der Coronakrise dieses Jahr abgesagt werden musste, gibt es nun für Besucher erstmals gute Nachrichten. Über 50 Acts haben bereits ihre Teilnahme an den Festivals im nächsten Jahr bestätigt, darunter heimische Musikgrößen wie Seeed und Deichkind sowie auch internationale Rockstars wie Kings of Leon, The Killers und Rise Against. Stattfinden werden die Festivals wie gewohnt vom 18. bis 20. Juni 2021. Die Festivalveranstalter FKP Scorpio sind weiterhin bemüht, ihren Gästen, insbesondere jenen, die bereits über Tickets verfügen, das Wiedersehen im kommenden Jahr so angenehm und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Tickets für Hurricane/Southside…