Schon ein Jahr ohne Live-Musik – ROLLING STONE startet Initiative

Der „Simpsons“-Autor Marc Wilmore ist im Alter von 57 Jahren nach starken gesundheitlichen Problemen in Folge einer durch eine Coronavirus-Infektion ausgelöste Covid-19-Erkrankung verstorben. Das teilte sein Bruder, Komiker Larry Wilmore, am Montag (1. Februar) in den sozialen Medien mit. Wilmore, der unter anderem auch an der Animationsserie „F Is For Family“ und der Sitcom „In Living Color“ mitwirkte, schrieb seit 2002 ein Dutzend Episoden der „Simpsons“, darunter Folgen wie „Treehouse of Horror XIII“ (darin „Send In The Clowns“) und „The Bart of War“ (Auf dem Kriegspfad). „Mein lieber, lieber Bruder, Marc Edward Wilmore, ist letzte Nacht verstorben, während er gegen…