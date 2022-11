Sony Music und upday bringen Musik und Gaming zusammen

Sony Music und upday, die Newsplattform hinter der eSports und Gaming-App Jaxon, wollen gemeinsam die Welten von Musik und Gaming zusammenbringen. Bei der Partnerschaft wird Sony die Songs des virtuellen Influencers Jaxon produzieren und über das Label RCA vermarkten. Mit „Lollipop“ ist am 25. November der erste Song der Zusammenarbeit erschienen.

Sony und upday wollen Jaxon, das Gesicht der Gaming-App, zum ersten virtuellen Gaming- und eSports-Influencer machen. „Lollipop“ ist zusammen mit dem neuseeländischen Singer-Songwriter Graham Candy entstanden, der Jaxon auch seine Stimme leiht. Candy wurde 2014 mit „She Moves“, seiner Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ Alle Farben, bekannt.

„Mit Jaxon haben wir ein internationales und massentaugliches Content-Angebot für junge Leute geschaffen. Jaxon als Persona und Künstler soll die Interessen und Leidenschaften der Generation Z, unter anderem Gaming, Musik und Fashion, verkörpern“, sagt Aneta Nowobilska, Chief Product Officer von upday. „Das Lied ‚Lollipop‘ bringt das sehr gut zum Ausdruck. Unser gesamtes eSports-Team findet die Zusammenarbeit mit Sony absolut grandios – und dies soll erst der Anfang sein.“

„Das Projekt gibt uns die Möglichkeit, unsere Leidenschaft für Musik einzubringen und neue Bereiche in der Vermarktung zu erschließen“, sagt Christian Raab, Head of A&R Ariola & RCA von Sony Music. „Jaxon ist ein beliebter Avatar der Generation Z, die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, uns dieser Generation weiter zu nähern. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit upday Jaxon zu entwickeln und weitere große Schritte in der digitalen Welt zu machen. Graham Candy für diesen ersten Auftakt an Bord zu haben, ist mir zudem eine besondere Freude.“

Die Plattform Jaxon ist 2021 als News-App aus einer Initiative zwischen upday und Samsung hervorgegangen. Sie soll die Generation Z mit Multimedia- Content zu den Trend-Themen Gaming und eSports versorgen. Der namensgebende Character Jaxon soll ab sofort musikalisch als Jaxon MVP auftreten.