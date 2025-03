Ich zog in den Krieg, kehrte heim und verwirklichte den amerikanischen Traum. Milliardäre stehlen ihn.

Als ich das Militär verließ, glaubte ich wie so viele Veteranen vor mir an das Versprechen Amerikas. Ich hatte meinem Land gedient. War zur Unterstützung in zwei Kriegen eingesetzt worden. Und war bereit, mir eine Zukunft aufzubauen. Eine Zukunft mit einem festen Arbeitsplatz, einem Zuhause und der Sicherheit, die mit harter Arbeit und Opfern einhergeht. Das war der amerikanische Traum. Und seit Generationen spielen Veteranen eine Schlüsselrolle bei seiner Verwirklichung.

Von der Obama-Regierung bis hin zu Trumps erster Amtszeit und Biden haben die Vereinigten Staaten die Unterstützung für ihre Veteranen konsequent verstärkt. Und dafür gesorgt, dass sie nicht nur die Mittel hatten, um erfolgreich zu sein. Sondern auch, um zu gedeihen. Ich konnte die G.I. Bill nutzen, um das College zu besuchen. Und hatte später die Möglichkeit, die Politik im US-amerikanischen Department of Veterans Affairs mitzugestalten und anderen Veteranen zum Erfolg zu verhelfen. Das System funktionierte. Die Selbstmordrate unter Veteranen ging zurück. Die Obdachlosenquote unter Veteranen erreichte einen historischen Tiefstand. Aber das ist nun vorbei.

Wird Elon Musk der erste amerikanische Billionär?

Das wahre goldene Zeitalter Amerikas wurde von Veteranen vorangetrieben, die die G.I. Bill – trotz ihrer Ungleichheiten – nutzten, um die mächtigste Wirtschaft der Geschichte aufzubauen. Jetzt beraubt eine neue Klasse von Milliardären und baldigen Billionären Amerika und seine Veteranen auf herzlose Weise eines zweiten goldenen Zeitalters.

An erster Stelle steht Elon Musk , der auf dem besten Weg ist, der erste bekannte Billionär der Welt zu werden, indem er die Bundesbelegschaft ausdünnt. Veteranen das Leben zur Hölle macht. Und die amerikanischen Steuerzahler verrät, indem er die von ihnen finanzierten Leistungen und Dienste abbaut. An ihrer Stelle will er ein beispielloses System durchsetzen. Eines, das von einem Oligarchen kontrolliert wird. Von gewählten Führern gestützt wird. Und auf Kosten derer aufgebaut wird, die gedient haben.

Ich habe Herrn Musk kürzlich eine E-Mail geschickt, in der ich meine Besorgnis über seine massenhaften und wahllosen Entlassungen von Veteranen zum Ausdruck gebracht habe. Ich habe noch keine Antwort von dem geschätzten Vordenker erhalten.

Arbeitslosen- und Sozialämter werden überlastet

In diesem Sommer plant das VA, 80.000 Mitarbeiter zu entlassen. Und damit ein öffentliches Gesundheitssystem abzuschaffen, das seine Kritiker seit über 200 Jahren eines Besseren belehrt. Die Maßnahmen von Trump und Musk – ausgeführt von VA-Sekretär Doug Collins – haben bereits reale Konsequenzen. Und werden bald die US-Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Die Kaufkraft von Veteranen, die ein Drittel der Bundesangestellten ausmachen, wird ebenso wie die anderer Bundesangestellter sinken. Viele werden mit steuerfinanzierten VA-Darlehen in Verzug geraten. Mit der Zwangsvollstreckung von Autos konfrontiert sein. Mietverträge brechen. Und Abonnements auslaufen lassen. Während sie gleichzeitig die Arbeitslosen- und Sozialämter überlasten. In der Zwischenzeit werden die amerikanischen Steuerzahler – nicht Musk, der normalerweise so viel wie möglich versucht, Steuern zu vermeiden – die Rechnung bezahlen müssen.

Viele Veteranen, die jetzt vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes stehen, haben für Trump gestimmt. Und damit ironischerweise ihren eigenen Lebensunterhalt aufs Spiel gesetzt, indem sie ihm eine zweite Amtszeit beschert haben. Diejenigen, die kürzlich aus dem VA entlassen wurden, wie Nathan Hooven und James Stancil , haben jetzt niemanden, an den sie sich wenden können. Veteranen wie Hooven und Stancil sehen Kürzungen als ungerechten Verrat an denen, die gedient haben. Die Menschen, die Trump unterstützt haben, sind jetzt am stärksten betroffen.

Die Demokraten kämpfen mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand

Leider ist für diese Veteranen keine Rettung in Sicht. Abgeordnete wie der Kongressabgeordnete Mikie Sherrill (D-N.J.) wehren sich. Aber die Demokraten kämpfen mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand, da sie in keiner der beiden Kammern des Kongresses über eine Mehrheit verfügen. Und da die Gerichte in Fällen von Massenentlassungen auf Bundesebene traditionell auf der Seite der Regierung stehen, gibt es nur wenige Möglichkeiten, die Verwüstung zu stoppen.

Für Veteranen ist dieser Verrat besonders grausam. Viele von uns sind nicht nur zum Militär gegangen, um zu dienen. Sondern weil uns danach Chancen versprochen wurden. Bildung, Wohnungsbaudarlehen, Gesundheitsversorgung und gute Jobs. Ihre Belohnung für den Dienst wird jetzt vom reichsten Mann der Welt zunichte gemacht. Der seine Tage damit verbringt, Memes über diese Kürzungen in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Möglich gemacht wird dies alles durch einen Präsidenten, dem sie vertrauten. Und durch ein Kabinett von Kriechern, die bereit sind, ihre Würde aufzugeben, um sich bei Trump beliebt zu machen.

Im Moment liegt der amerikanische Traum für Veteranen auf Eis. Er könnte für Generationen unerreichbar werden. Je nachdem, wie viel Schaden die amerikanischen Wähler, die Gerichte und der Kongress Trump in den nächsten vier Jahren zufügen lassen.

Es ist alles ein riesiger Betrug an der amerikanischen Bevölkerung

Wir wissen, dass die Selbstmordrate unter Veteranen steigen wird. Dass mehr Veteranen ihr Zuhause verlieren werden. Und dass viele in Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit geraten werden. Wodurch die Steuergelder, die in Veteranen nach dem 11. September investiert wurden, bedeutungslos werden.