Iggy Pop über Taylor Hawkins auf seinem neuen Album: „Es war überirdisch“

Iggy Pop hat für 2023 sein neues Album „Every Loser“ angekündigt, auf einigen der Tracks ist auch der im März 2022 verstorbene Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins zu hören. In einem Interview sprach Pop jetzt über Hawkins. „Er spielt auf zwei Tracks, er hat sie zum Leben erweckt“, sagte er. „Er war eine wirklich interessante Person, und es tut mir leid, dass er nicht mehr da ist.“

Pop erzählte im Interview mit „Audacy“, dass er Hawkins zum ersten Mal spielen sah, als er 2015 einen als Support der Foo Fighters auftrat. „Ich habe nie ganz verstanden, was sie machten, und dann stand ich da an der Seite der Bühne und hörte dieser Sache und hörte mir an, was [Hawkins] spielte, und es war überirdisch“, sagte Pop. „Es war fortgeschritten und mächtig und unnachgiebig, und gleichzeitig sehr detailliert.“

„Er war ein sehr intensiver Typ, und hatte viel Energie – wie ein zu groß geratener Hundewelpe“, sagte Pop weiter über Hawkins. „Er hat mich auch in einem Film gespielt. Er spielte mich im Film ‚CBGB‘ , und auf einem Poster waren seine Bauchmuskeln als meine Bauchmuskeln zu sehen.“

Hier ist die Szene zu sehen, in der Taylor Hawkins im Film „CBGB“ (2012) Iggy Pop spielte:

Bereits im Oktober veröffentlichte Pop die erste Single „Frenzy“ von seinem neuen Album. Im Interview sprach Pop auch darüber, wie er „Frenzy“ schrieb: „Die physische Umgebung war großartig, ich war auf einer karibischen Insel, in meiner schönen Bude, aber das war nicht, wo ich mental oder emotional war. Mental und emotional war ich in den guten alten USA, im Kampf mit einem Arschloch.“

Weiter sagte er zu dem Song: „Es war eines der wahrhaftigsten Beispiele dafür, was passiert, wenn du in einem sehr extremen Zustand bist, etwas das sich nach einem Kampf oder Wut anfühlt, viele Dinge kreisen gleichzeitig um deinen Kopf, und deine verschiedenen Synapsen feuern.“ Außer Taylor Hawkins haben zu der neuen Platte unter anderem auch Chad Smith, der Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, und Duff McKagan von Guns N’Roses beigetragen.