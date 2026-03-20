Dave Grohl spricht über Untreue und geht „sechs Tage die Woche“ zur Therapie

Dave Grohl hat in einem neuen Interview über die außereheliche Vaterschaft und den Tod von Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins gesprochen. Gegenüber The Guardian beschrieb der Musiker, wie er „sechs Tage die Woche, 70 Wochen lang“ in Therapie gegangen sei – insgesamt mehr als 430 Sitzungen.

Grohl erklärte, er habe eine Reihe von Schicksalsschlägen verkraften müssen: Hawkins‘ Tod im Jahr 2022, den Tod seiner Mutter vier Monate später und schließlich die öffentliche Enthüllung seiner Untreue im Jahr 2024. Die beiden Todesfälle hintereinander seien „fast zu viel gewesen, um es zu fühlen“.

Er fügte hinzu: „Und so tat ich das, was ich immer getan habe – ich blieb auf dem Boden und machte weiter. Vom Verlust von Kurt [Cobain] bis zum Verlust von Taylor hatte ich Angst, innezuhalten und diese Dinge wirklich in mein Herz zu lassen.“

Warum Grohl zur Therapie ging

Der Musiker begann aus vielerlei Gründen mit einer Therapie. „Ich muss vollkommen ehrlich sein“, sagte er. „Über diese Dinge Songs und Texte zu schreiben, reicht manchmal aus. Was tiefere, längere Gespräche darüber angeht, behalte ich vieles noch immer für mein persönliches Leben – so unpersönlich und öffentlich es auch wirken mag. Aber ich glaube, dass ich aus vielen Gründen an einen Punkt gelangt bin, an dem ich innehalten und mich selbst neu bewerten musste. Das ist ein fortlaufender Prozess.“

Die Therapie begann etwa zu der Zeit, als er auf Instagram bekannt gab, außerhalb seiner Ehe Vater geworden zu sein. „Ich bin kürzlich Vater einer kleinen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe zur Welt gekommen ist“, schrieb er. „Ich habe vor, ein liebevoller und unterstützender Vater für sie zu sein.“

Grohl sagte The Guardian, nach der Veröffentlichung des Statements habe er „alles abschalten müssen – darunter auch die Sorge darum, was andere Menschen denken“. „In der Lage zu sein, diesen Teil von sich selbst abzuschalten, kann manchmal eine sehr gesunde Übung sein, das Leben im eigenen unmittelbaren Umfeld zu betrachten“, sagte er. „All dem nicht so viel Gewicht in sich selbst beizumessen, dass es einen vollständig zerstören kann.“

Grohls Trauer um Hawkins

Er ergänzte, dass er damals „nicht wirklich bei sich selbst war und die Gefühle nicht wirklich vom Kopf ins Herz gelassen habe. Ich bin an den Punkt gelangt, wo ich dachte: ‚Ich muss aufhören, alles abschalten und mein Herz wiederfinden.’“

Grohl sprach auch über seinen Schmerz nach Hawkins‘ Tod. „Ich bin auf einem Sofa eingeschlafen, so einem wie diesem hier, vor dem Fernseher“, erzählte er. „Ich dachte, ich sei aufgewacht, und er saß direkt neben mir. Es war so verdammt real. Er war glücklich. Seine Haare sahen toll aus, er war braun gebrannt. Das Erste, was ich sagte, war: ‚Oh mein Gott, wir vermissen dich so sehr.‘ Er lächelte. Ich fragte: ‚Wo bist du?‘ Und er lächelte wieder und sagte: ‚Dude –‘ Und ich wachte auf. Ich dachte: Scheiße, ich hatte es fast!“

Im Interview lehnte Grohl es ab, auf die Entlassung von Drummer Josh Freese einzugehen, der die Foo Fighters auf einer einzigen Tour begleitet hatte. Freese zufolge wurde ihm kein Grund für die Trennung genannt. Bassist Nate Mendel erklärte, die Entscheidung sei für alle Beteiligten die beste gewesen.

Trennung von Josh Freese

„Wir haben eine Entscheidung getroffen, die für alle Parteien am besten war“, sagte Mendel gegenüber The Guardian. „Auf die persönlichen Details einzugehen – warum das mit [Freese] nicht wirklich gepasst hat –, schien niemandem zu nützen. Manchmal ist es in Ordnung zu sagen: Das ist das Beste für uns, und wir gehen in eine andere Richtung.“

Im vergangenen Monat sagte Grohl gegenüber Zane Lowe, die Trennung von Freese füge sich in seine Geschichte ein, im Laufe seiner Karriere mit verschiedenen Drummern gespielt zu haben. „Im Grunde haben wir Josh angerufen und gesagt: ‚Hey Mann, das war großartig. Das hat so viel Spaß gemacht, vielen Dank, aber wir machen weiter und suchen einen anderen Drummer’“, sagte er.

Er fügte hinzu: „Danach haben wir keine Pressemitteilung rausgeschickt, nichts getwittert oder Interviews gegeben. Wir haben gar nichts gesagt. Seitdem wurde viel darüber geredet, aber ich glaube, Josh hat es am besten auf den Punkt gebracht, als er sagte, unsere Musik habe bei ihm nicht wirklich resoniert – und das ist wirklich wichtig, oder?“

Die Foo Fighters bereiten die Veröffentlichung ihres zwölften Albums „Your Favorite Toy“ vor, das am 24. April erscheint. Die Band hat heute einen neuen Song geteilt: „Caught in the Echo“.