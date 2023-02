„I’m back, baby“: Arnold Schwarzenegger mit Netflix-Debüt „Fubar“

Netflix hat einen ersten Trailer für die für den 25. Mai angekündigte Action-Serie „Fubar“ veröffentlicht. Darin begrüßt Arnold Schwarzenegger, der neben seiner ersten Rolle in einer Serie auch Executive Producer ist, die Zuschauer*innen mit den Worten: „I’m back, baby“.

FUBAR steht für „Fucked up beyond all recognition“ – so heruntergekommen, dass man nicht mehr zu erkennen ist. „’Fubar‘ wird dir in den Arsch treten und dich zum Lachen bringen – und das nicht für zwei Stunden sondern eine ganze Staffel lang“, kündigte Schwarzenegger die neue Serie an. „Was ich immer erstaunlich fand, war, wie Schwarzenegger es schaffte lustig zu sein, während er immer noch anderen den Arsch versohlte“, erklärte Showrunner Nick Santora. „Deswegen wollte ich, dass ‚Fubar‘ eine hysterische CIA-Spionage-Komödie gemischt mit atemberaubender Action wird! Und es ist all das und sogar noch mehr geworden.“ Santora zeichnete auch schon co-verantwortlich für die Serien „Prison Break“ und „Die Sopranos“.

Die Dreharbeiten sind seit September 2022 abgeschlossen. Neben dem Terminator-Darsteller werden noch Monica Barbaro, Fabian Udenio und Milan Carter zu sehen sein. Letztmalig war der Österreicher 2019 in dem sechsten Film der Terminator-Reihe „Dark Fate“ schauspielerisch tätig. Der erste erschien 1984.