IMA-Gewinnerin FUTURE: Holly Herndon

Udo Lindenberg wird am 22. November beim IMA 2019 in der Verti Music Hall dabei sein. Er ist der Pate des Deutsch-Rock und prägte die Popkultur des Landes wie kaum ein anderer. Und er ist ein Künstler, der stets Haltung bewiesen hat und dies bis heute tut. Rolling-Stone-Redakteur Arne Willander erzählt seine Geschichte

Als Kind in kleinbürgerlichen Verhältnissen im westfälischen Gronau träumte Udo Lindenberg sich in die Ferne: von Hollywood und von großen Schiffen, auf denen er die Welt bereisen wollte. Mit 15 trommelte er auf Ölfässern, mit 17 ging er als Musiker nach Frankreich und nach Libyen, wo er auf einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt auftrat. Desillusioniert kehrte er heim, studierte an der Musikschule in Münster, leistete seinen Wehrdienst und zog 1969 nach Hamburg, also in die Nähe der großen Schiffe. Dort spielte er Schlagzeug bei Peter Herbolzheimer und der Folk-Rock-Band City Preachers, etablierte sich im Onkel Pö – Epizentrum der Hamburger Musikszene –, spielte mit Klaus…