INTERNATIONAL MUSIC AWARD 2019: Die Gewinner & Highlights des Abends

Ein neuer Preis, eine neue Award-Show für die internationale Musikszene: Am 22. November wurde erstmals der International Music Award in Berlin verliehen – mit einer großen Live-Show, bei der Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet wurden, die Haltung und Innovationskraft unter Beweis stellen.

Der „place to be“ war die Berliner Verti Music Hall, die seit Herbst 2018 zu den attraktivsten Orten in der Musikszene der Hauptstadt zählt. Durch den Abend führten Emmy-, Tony- und Grammy-Preisträger Billy Porter und Model/Schauspielerin Toni Garrn.

Nominierte und Gewinner

Art-Rock-Sängerin Anna Calvi konnte sich in der Kategorie „Sound“ gegen Solange und Little Simz durchsetzen. Holly Herndon durfte den „Future“-Award mit nach Hause neben. Zum Dank demonstrierte sie gemeinsam mit Billy Porter den sogenannten KI-Effekt ihrer Musik. Neben der Klangkünstlerin waren auch Spanierin Rosalía und die US-amerikanische Rapperin Noname in derselben Kategorie nominiert. Für den „Visuals“-IMA gingen James Blake, FKA Twigs und Rapperin Tierra Whack ins Rennen – letztere mit Erfolg.

Lizzo konnte sich in der Kategorie „Style“ gegen Mykki Blanco und Sade durchsetzen, den Award aber genau wie Tierra Whack leider nicht persönlich entgegennehmen. Der britische Rapper Slowthai bekam von Rea Garvey den Preis in der Kategorie „Commitment“ überreicht. Lykke Li und Chance The Rapper gingen somit leider leer aus.

Der Award für den besten „Beginner“ ging schließlich an Überfliegerin Billie Eilish. Mit Talenten wie Jorja Smith und King Princess standen der Sängerin aber ohne Zweifel ebenbürtige Konkurrentinnen zur Seite.

Rammstein wurden hingegen im Publikumsvoting des IMA für ihre atemberaubende Liveshow in der Kategorie „Performance“ als bester Live-Act des Jahres gewählt. Udo Lindenberg wurde von Max Herre nicht nur mit einem „Mädchen aus Ostberlin“-Cover geehrt, sondern bekam von diesem außerdem einen Award in der Kategorie „Courage“ überreicht . Und auch Sting wurde beim IMA mit dem „Hero“-Award für sein Lebenswerk geehrt.

INTERNATIONAL MUSIC AWARD 2019 – die Gewinner im Überblick:

Sound : Anna Calvi

: Anna Calvi Future : Holly Herndon

: Holly Herndon Visuals : Tierra Whack

: Tierra Whack Style : Lizzo

: Lizzo Commitment : Slowthai

: Slowthai Beginner : Billie Eilish

: Billie Eilish Performance : Rammstein

: Rammstein Courage : Udo Lindenberg

: Udo Lindenberg Hero: Sting

Performances

Anna Calvi eröffnete den Abend musikalisch mit ihrer „As A Man“-Performance, nach der sie sich noch Zeit für einen kurzen Plausch mit Billy Porter nahm.

Pop-Provokateurin Peaches überreichte Rammstein nicht nur den „Performance“-Award, sondern brachte außerdem gemeinsam mit den deutschen Hardrockern die Verti Music Hall mit deren Hit-Song „Du Hast“ zum Beben.

Wahlberlinerin Holly Herndon feierte ihren Sieg mit einer Performance ihres Songs „Fear, Uncertainty, Doubt“. Die K-Pop-Stars The Rose sorgten nach Herndons Dankesrede mit ihrem Song „Baby“ für Stimmung.

Kurz darauf durften Rapperin Iggy Azalea und Newcomerin Alice Chater mit einer Performance von „Lola“ beim IMA Songpremiere feiern.

Und auch Max Herre holte sich Unterstützung auf die Bühne: Gemeinsam mit seiner Frau Joy Denalane sang er „Dunkles Kapitel“ und „Das Wenigste“, zwei Songs von seinem neuen Album ATHEN.

Auch Moderator Billy Porter ließ es sich nicht nehmen, mit „Love Yourself“ zusätzlich einen musikalischen Beitrag zum Abend beizusteuern – ähnlich wie Rea Garvey, der neben seiner Laudatio auf Slowthai auch den U2-Song „Sunday Bloody Sunday“ spielte.

Christine And The Queens stellte mit „Girlfriend“ erneut sowohl ihre gesanglichen als auch tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis. Kurz darauf bedankte sich Udo Lindenberg mit „Niemals dran gezweifelt“ für seinen IMA in der Kategorie „Courage“, bevor schließlich „Hero“-Award-Gewinner Sting mit gleich zwei Songs, „If You Love Somebody Set Them Free“ und „So Lonely“, den Abend gebührend beendete.

Mehr über den INTERNATIONAL MUSIC AWARD 2019 erfahrt Ihr auf dessen Homepage und dem Instagram-Account.