Trotz ihres Erfolgs haben Imagine Dra­gons den Ruf, die schlechteste Band der Welt zu sein. Neid? Möglich wär’s, denn ihre Lieder erreichen auf Spotify und Co. Aufrufe in Milliardenhöhe. Eine Musik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und Kritiker werden mit „Loom“ wieder nicht bekehrt. Trottelig-aggressiv bellt Dan Rey­nolds in „Wake Up“ flachste Parolen, der Song hat aber nichts zu bieten, was ein Aufwachen rechtfertigen würde – eine breitbeinige Electro­pop-­Produktion mit winzigsten Melodiefragmenten und artifiziellen Sounds.

Anderes hat Kinderliedniveau, „Take Me To The Beach“ etwa, als sänge die Sesamstraße einen sommerlichen Schlager, an Simplizität kaum zu unterbieten. Den Main­stream wird es erreichen, und die Fans werden es feiern.