Iron Maiden: Bruce Dickinson vs. Köln – Deshalb verabscheut er Kölsch

In Estland fiel am Samstag der Startschuss für den Europateil der „Legacy Of The Beast“-Tour von Iron Maiden. Wir geben erste Einblicke, was Sie auch in Deutschland erwartet.

Der Sommer steht vor der Tür und pünktlich zum guten Wetter stehen Iron Maiden bereit, um ihre Fans auf den großen Bühnen Europas mit ihren Power-Shows zu elektrisieren. Am Samstag (26. Mai) spielten Iron Maiden in Tallinn (Estland) den ersten Gig ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour, die sie unter anderem auch aufs Rockavaria führt. Natürlich schauen Fans nun aufgeregt, was sie in den kommenden Wochen erwartet. Die Band kommt diesem Interesse mit viel kreativem Feingespür nach. Auf Instagram posteten die Metaller bereits einige Songs mit passenden Grafiken. Der Clou: Genau in der Reihenfolge spielten Iron Maiden dann auch in Tallin…