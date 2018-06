Iron Maiden: 2:2 gegen FC Bayern, Dickinson im Frühstücksfernsehen

Die Engländer können machen, was sie wollen, sie gewinnen nicht (oder seeeeeehr selten) gegen eine deutsche Mannschaft. Diese Erfahrung mussten auch Iron Maiden machen, die auf dem Trainingsgelände des FC Bayern zu einer Spaßpartie antraten (einen Tag vor ihrem Festival-Auftritt beim Rockavaria).

„Zum Glück gab’s kein Elfmeterschießen“, witzelten Maiden in Anspielung auf die Tatsache, dass die Tommys beim Elfmeterschießen gegen die Deutschen traditionell den Flattermann kriegen. Haben sich über das 2:2 also gefreut. Steve Harris hat beide Tore für die Band erzielt.

Iron Maiden: T-Shirt mit der 666

Stilecht bekamen Iron-Maiden-Gitarrist Adrian Smith (2.v.l.) und Bassist Steve Harris von Bayerns Chef-Justiziar Dr. Michael Gerlinger (l.) ein Bayern-Trikot mit der Rückennummer 666 überreicht – „The Number of the Beast“, in Anlehnung an das berühmte Album von 1982 mit der Zahl des Teufels.

Die Bayern-Fans sind stolz auf ihre Mannschaft – wäre ja noch schöner, wenn Hobbykicker gegen sie gewonnen hätten.

Am kommenden Dienstag, den 12. Juni, kommt Maiden-Sänger Bruce Dickinson ins Sat.1-Frühstücksfernsehen, auf drei Live-Interview-Blöcke verteilt, zwischen 7:30 und 10 Uhr. Da wird er sicher über die Band, als auch über seine Memoiren reden („What Does This Button Do?“).