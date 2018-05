Der Sommer steht vor der Tür und pünktlich zum guten Wetter stehen Iron Maiden bereit, um ihre Fans auf den großen Bühnen Europas mit ihren Power-Shows zu elektrisieren. Am Samstag (26. Mai) spielten Iron Maiden in Tallinn (Estland) den ersten Gig ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour, die sie unter anderem auch aufs Rockavaria führt. Natürlich schauen Fans nun aufgeregt, was sie in den kommenden Wochen erwartet.

Weiterlesen Die besten Metal- und Hardrock-Alben aller Zeiten: Iron Maiden – „The Number Of The Beast“ „The Number Of The Beast“, die dritte Iron-Maiden-Platte, die erste mit dem Teufelstenor Bruce Dickinson, breitet große Mythen über die Trümmer Londons, die biblische Offenbarung, die Tragödie der amerikanischen Ureinwohner, die Fahrstuhl-zum-Schafott-Elegie. Die Band kommt diesem Interesse mit viel kreativem Feingespür nach. Auf Instagram posteten die Metaller bereits einige Songs mit passenden Grafiken. Der Clou: Genau in der Reihenfolge spielten Iron Maiden dann auch in Tallin ihre Lieder ab. Nach zwei Intros vom Band („Doctor Doctor“ von Ufo und ein Paar Worte von Winston Churchill) startete die Gruppe mit „Aces High“ (hören Sie HIER eine sehr spezielle Version davon) und ließen dem „Where Eagles Dare“ folgen. Den Track spielten sie zuletzt vor 13 Jahren live, wie „Metal Hammer“ feststellte.

Iron Maiden – „Legacy Of The Beast“-Tour: Ein Highlight nach dem nächsten

Noch länger mussten Fans von Iron Maiden auf „The Clansman“ warten, das nun in Estland zu hören war und von der Band im August 2003 zum letzten Mal aufgeführt wurde. Aber auch das war den Musikern noch nicht genug: Mit „Flight Of Icarus“ schaffte es tatsächlich ein Song in die Setlist, der letztmals 1986 aus dem Hut gezaubert wurde. Insgesamt spielten Iron Maiden 16 Songs.

Das Bühnenkonzept der „Legacy Of The Beast“-Tour“ entstammt dem gleichnamigen Computerspiel und Comic-Heft von Iron Maiden. Ein Clip, den die Band ins Netz stellte, zeigt Details.

Iron Maiden – Setlist 2018

Aces High Where Eagles Dare 2 Minutes to Midnight The Clansman The Trooper Revelations For the Greater Good of God The Wicker Man Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark The Number of the Beast Iron Maiden The Evil That Men Do (Zugabe) Hallowed Be Thy Name (Zugabe) Run to the Hills (Zugabe)

