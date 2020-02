Paul Di’Anno verurteilt Iron Maiden nicht dafür, ihn gefeuert zu haben

Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson ist nun offiziell Mitglied der Royal Air Force. Dort will er vor allem Teil des Fechtteams werden.

Bruce Dickinson, Sänger von Iron Maiden, wird Ehrenkapitän in der Royal Air Force. Dies teilte die R.A.F (nicht zu verwechseln mit Rote Armee Fraktion) jüngst mit. Demnach soll Dickinson Kapitän der 601. Staffel werden. Dickinson selbst hofft dabei auch einen Platz im Fechtteam der Air Force zu bekommen. Er fechtet seit seinen jungen Jahren und war sogar einmal in den Top 10 der besten Fechter seiner Altersklasse in Großbritannien. „Bruce Dickinson ist ab jetzt offiziell Mitglied der Royal Air Force und ist nun Hon. Group Captain Paul Bruce Dickinson“, so das R.A.F Fechtteam in einem Tweet. „Wir freuen uns in…