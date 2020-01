Iron Maiden: Ex-Sänger Paul Di’Anno kündigt letztes Konzert seiner Karriere an

Das Musikjahr 2020 verspricht einiges an spannenden Veröffentlichungen. Wir haben eine Liste bereits angekündigter Alben und Gerüchten zu neuen heiß erwarteten LPs erstellt.

Die Liste wird fortlaufend aktualisiert! Ein neues Musikjahr beginnt und bereits jetzt gibt es spannende Ankündigungen und Gerüchte um neue Alben. Mit dabei sind altbekannte Größen wie The Cure und Iron Maiden. Aber auch lose Gerüchte rund um die Foo Fighters, The Strokes und viele mehr sorgten bereits für Vorfreude auf das Jahr 2020. Wir haben für sie eine Liste mit den meisterwarteten Alben des Jahres zusammengestellt: Morrissey - I Am Not A Dog On A Chain Das 13. Soloalbum des ehemaligen Smiths-Sängers - und das erste mit neuem Material aus eigener Feder seit „Low In High School“ - wurde…