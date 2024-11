Iron Maiden: Todesursache von Paul Di’Anno geklärt

Knapp drei Wochen, nachdem bekannt wurde, dass Paul Di’Anno verstorben ist, wurde nun das Ergebnis der Autopsie veröffentlicht.

Laut einem offiziellen Statement auf der Facebook-Seite des ersten Sängers von Iron Maiden, verstarb der 66-Jährige an einem Riss in der Herzgegend.

„Wir haben von Pauls Familie die Erlaubnis erhalten, Euch die Nachricht von Pauls Todesursache zu übermitteln, nachdem die Ergebnisse der Autopsie vorliegen“, heißt es in der Mitteilung. „Im Grunde genommen hatte er einen Riss im Beutel um das Herz herum und Blut hat sich aus der Hauptschlagader in das Innere gefüllt, was den Herzstillstand verursacht hat. Pauls Tod erfolgte augenblicklich und hoffentlich schmerzlos. Möge er in Frieden ruhen.“

In dem Facebook-Post sprachen die Verbliebenen Di’Annos auch von einer Gedenkveranstaltung im Underworld Camden in London. Sie fand bereits am Wochenende im Kreise von Freunden, Fans, Kollegen und Familienmitgliedern des Musikers statt.

Paul Di’Anno und seine Bedeutung für Iron Maiden

Di’Anno half, Iron Maiden von der Underground-Szene Londons zu einem internationalen Phänomen zu machen. Er war bei den ersten beiden Alben der Hardrock-Band dabei und prägte Songs wie „Running Free“, „Phantom of the Opera“ und „Wrathchild“ mit seiner gewaltigen Stimme.

Probleme mit Drogen und Alkohol sorgten aber dafür, dass er 1981 durch Bruce Dickinson ersetzt wurde. Später versöhnte er sich mit seinen Kollegen. Nach seiner Zeit bei Iron Maiden gründete Di’Anno mehrere eigene Bands, darunter Di’Anno’s Battlezone und Killers. Aber er konnte nie den Erfolg seiner Zeit mit Iron Maiden wiederholen.

In den letzten Jahren hatte der Sänger gesundheitliche Probleme, die ihn teilweise in den Rollstuhl zwangen, aber er blieb in der Metal-Szene aktiv, oft durch Auftritte und Projekte mit anderen Musikern.