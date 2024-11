Ex-Iron-Maiden-Sänger Paul Di’Anno ist in London beerdigt worden

Paul Di’Anno, der ehemalige Sänger von Iron Maiden, wurde nun in London beerdigt. Er war am 21. Oktober wegen eines Risses in der Herzgegend verstorben. Sein Manager Stjepan Juras verabschiedete sich in den sozialen Medien von ihm.

Juras: „In langer Erinnerung an Paul“

„Erheben wir zum letzten Mal das Glas auf Paul Di’Anno. Seine Beerdigung war heute und dieses Bild wird mit der Zustimmung seiner Familie veröffentlicht. Danke an alle heute und danke Kastro Pergjoni für den schönen Nachmittag im Cart and Horses in langer Erinnerung an Paul“, schreibt Juras in seinem Instagram-Posting am 21. November. Auf dem Bild ist ein Sarg zu sehen; auf ihm ein rotes Kreuz mit Blumen.

Auch die Fans zollten dem Sänger in den Kommentarspalten Tribut. So schrieb einer: „Es ist so herzzerreißend, das zu sehen. Ruhe in Frieden, Paul.“

Paul Di’Anno: Todesursache geklärt

Zuvor wurde am 11. November ein offizielles Statement auf Di’Annos Facebook-Seite veröffentlicht, in dem man die Ergebnisse des Autopsie-Berichtes teilte. Hier heißt es, dass Iron Maidens erster Sänger wohl „einen Riss im Beutel um das Herz herum“ hatte. Dadurch verlagerte sich wohl Blut ins Herzinnere. Eine tödliche Folge, denn so habe Di’Annos Herz aufgehört zu schlagen. „Pauls Tod erfolgte augenblicklich und hoffentlich schmerzlos. Möge er in Frieden ruhen“, hieß es weiter.

Gedenkveranstaltung in London

In dem Facebook-Post sprachen die Verbliebenen des Sängers auch von einer Gedenkveranstaltung im Underworld Camden in London. Sie fand bereits am Wochenende vom 9. November im Kreise von Freunden, Fans, Kollegen und Familienmitgliedern des Musikers statt.