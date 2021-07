Iron Maiden ließen sich von Rammsteins „Deutschland“ inspirieren

So einflussreich war Rammsteins „Deutschland“

Im Musikvideo zu ihrem Song „Deutschland“ wagen Rammstein einen unverblümten Ritt durch die deutsche Geschichte im Wide-Screen-Kinoformat. Das bombastische Video aus dem Jahr 2019 scheint auch Iron Maiden beeindruckt zu haben. Im Interview mit „Kerrang“ verriet Sänger Bruce Dickinson: „Für mich ist das ein bahnbrechendes und erstaunliches Video. Ich wollte etwas machen, das eine ähnliche Bedeutung für uns hat.“

Adam und Eva treffen auf Samurai-Eddie

Im Video zu „The Writing On The Wall“ widmen sich Iron Maiden der Menschheits-, vor allem aber auch ihrer eigenen Geschichte. Zahlreiche Anspielungen auf fast ein halbes Jahrhundert Iron Maiden verstecken sich in dem actiongeladenen Video. Trotzdem will die Band eine große Geschichte erzählen – am Ende des Videos fliehen Adam und Eva höchstpersönlich mit Bandmaskottchen Eddie aus den Fängen eines Tyrannen. Anschließend ist es Eddie selbst, der den beiden den verbotenen Apfel überreicht.