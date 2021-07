Iron Maiden kündigen neues Album „Senjutsu“ an

Foto: VCG via Getty Images, VCG. All rights reserved.

Vor wenigen Tagen erst, am 15. Juli 2021, veröffentlichten Iron Maiden die 7-minütige Single „The Writing On The Wall“. Jetzt kündigt die Band den Release ihres 17. Studioalbums „Senjutsu“ an. Hier gibt es alle Infos zum neuen Album, das am 03. September erscheinen wird und ab dem 21. Juli bereits vorbestellbar ist.