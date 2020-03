Das wird Sie auch interessieren





Dass bei Erwachsenen die Meinungen über Rammstein auseinander gehen, ist nichts Neues. Dass das bei Kindern nicht anders ist, zeigt sich in einem kürzlich veröffentlichten Video von SW3. Der Radiosender bat Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren vor die Kamera – und fragte sie nach ihrer Meinung zur Band, ihrer Musik, dem Aussehen von Till Lindemann und der Feuershow.

Das sagen Kinder über Rammstein

„Wie findet ihr die Musik?“, so die Frage des Moderators. „Cool, weil das ist für mich so ’ne Horrorband“, antwortet ein Junge namens Max. Nicht ganz so begeistert, aber ebenfalls meinungsstark zeigt sich Anna: „Ich find’s grottenschlecht“. „Hallo? Das ist grottengut“, wendet Joshua ein. Ein wenig Angst vor Sänger Till Lindemann scheint die kleine Lilly zu haben: „Der hat so schreckliche Zähne! Der hat so schreckliche Haare! Der sieht ganz schrecklich aus“.

„Damit geht die Welt kaputt!“

Auch die Liveshow der Band wird gründlich analysiert. „Der zündet den Benzinkanister an – und der steht einfach daneben. Also die Hellsten sind sie auch nicht“, attestiert Joshua der Band. Nicht überall stößt die Feuershow auf Gegenliebe: „Damit geht die Welt kaputt[…] Das ist schmutzig für die Welt!“, so eines der Kinder. „Umweltverschmutzung“, attestiert ein anderes.

Hier gibt es das Video zu sehen:

Lindemanns Werk ab 18

Vor allem Till Lindemanns aktuelle Projekte sind aktuell ohnehin nicht für Kinder konzipiert. Im Dezember 2019 verlautbarte der Veranstalter Live Nation, dass das Alterslimit für Tickets seiner Solo-Tournee auf 18 Jahre angehoben werden müsse, Minderjährige mussten ihre Tickets umtauschen.

Auch Lindemann neuestes Schaffen darf erst ab 18 Jahren bewundert werden: Ab 28. Oktober 2020 gastiert die von Lindemann und dem Zirkus Flic Flac kreierte Zirkusshow „Greatest Comedian Freakshow“ im Berliner Admiralspalast. Tickets werden nur an Volljährige verkauft. Vielleicht auch wegen Begründungen wie jener auf der offiziellen Website des Zirkus: „‚Freaks‘ zeigt mit Charme und Schamlosigkeit, dass das Anstössige nur im Auge des Betrachters liegt“, heißt es dort etwa.

Foto Rob Verhorst Redferns