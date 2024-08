Dua Lipa veröffentlicht ihr eigenes Eis

Dua Lipa plant offenbar, ihr Geschäftsimperium weiter auszubauen, indem sie eine eigene Eiscreme-Reihe auf den Markt bringt. Laut einem Bericht von „Mirror“ hat die Sängerin kürzlich eine Lizenz beantragt, um ihren Namen als Marke für die Vermarktung von gefrorenen Desserts zu schützen.

Dua Lipas neue Einscreme-Reihe soll unter anderem milchfreies Eis, Eistorten, Eisdesserts und Joghurts umfassen. Die Inspiration dafür könnte sie von ihrer eigenen Liebe für die kalte Süßigkeit bekommen haben. Im vergangenen Jahr hatte die 29-Jährige in einem Interview mit „BBC Radio 1“ ihre ungewöhnliche Vorliebe für Olivenöl-Eiscreme enthüllt.

Dies entfachte schnell einen viralen Sommer-Trend auf TikTok. Die Kombination von Vanilleeis, Olivenöl und Meersalz fand großen Anklang bei vielen ihrer Fans und inspirierte zahlreiche Nachahmungen auf der Plattform.

one thing about dua lipa is that she’s always gonna get her ice cream cone no matter where she is 🍦🫶🏼 pic.twitter.com/8vwSQ2l9Ce

— aileen ❦ (@elordisdua) May 17, 2022