Ivy Flindt veröffentlichen „In Every Move – Live at Rockpalast“

„Freddie war sehr stolz auf die Sachen, die ich gemacht habe und die wir zusammen hinbekommen haben“, so Brian May.

Dass Freddie Mercury stets positiv auf sein Lebenswerk und die Musik von Queen geblickt hat, ist allgemein bekannt. Nun verriet Brian May im Gespräch mit „Total Guitar“, dass der Sänger sogar so stolz gewesen sei, dass er eines Tages eine Kassette erstellt hat, auf der die besten Gitarren-Soli von Queen aneinandergereiht gewesen wären. Das Problem dabei: May hat die Kassette verloren. „Es war ziemlich erstaunlich“, meint der Gitarrist. „Und was ich wirklich bedauere, ist, dass ich die Kassette nicht mehr finden kann. Ich werfe nie etwas weg. Ich bin so etwas wie ein Hamsterer. Sie müsste also irgendwo sein. Aber…