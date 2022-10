Sendung „Rockpalast“ erhält eigene Briefmarke

Den „Rockpalast“ gibt es bald zum Aufkleben. Ab 02. November wird das WDR-Format eine Sonderbriefmarke im Wert von 1,60 Euro erhalten.

Im Rahmen der Briefmarken-Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ sind bereits andere Sendungen, wie zum Beispiel „Polizeiruf 110“ oder „Tatort“, in den Briefmarkendruck gegangen.

„Rockpalast“ seit 1974

In den 1970ern wurde der „Rockpalast“ erstmalig im WDR ausgestrahlt. Bands, wie The Who, The Kinks oder Rage Against The Machine machten die Reihe mit Live-Auftritten populär. Noch heute läuft „Rockpalast“ fast jeden Montag im TV. Lesen Sie hier die „Rockpalast“-Lobeshymne von Arne Willander.