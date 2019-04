Exklusive Song-Premiere: Ivy Flindt – „When You’re Not Around“

Popsongs wie in Silber gegossen. Auf seinem Debütalbum übt sich das Hamburger Duo Cate Martin und Micha Holland in der Kunst der präzise gedrechselten Sehnsuchtsmelodie. Manchmal wird es mit der Drechselei ein bisschen zu viel, wenn zum zart gezupften Banjo die Geige einsetzt („I Leave The City In Its Pose“), und wie gut, dass ein Song auch mal fliegen darf, wie das perkussive „When ­You’re Not Around“, oder die Gitarre düster lärmen („Lonely Boy“). Doch meist schwelgen Ivy Flindt in Moll. Nordisch-Moll. Cate Martins leicht distanzierte Stimme siedelt irgendwo zwischen der Eiseskühle einer Virna Lindt und dem Pop-­Appeal Nina Perssons. Tatsächlich hat Cardigans-Produzent Per Sunding das Album in Stockholm aufgenommen, die nordischen Assoziationen kommen nicht von ungefähr.

(Sebastian Zabel)

Das Hamburger Duo Ivy Flindt veröffentlicht seine neue Single „When You’re Not Around“ vom Album „In Every Move“. Zum Release gibt es einen kurzen Blick ins Studio, eine neue Akustikversion des Songs samt Video sowie einen Clip des amerikanischen Videokünstlers Peter Lawrie Winfield zur Albumversion.

Kooperation

„In Every Move“ von Ivy Flindt hier bestellen

Das offizielle Video zum Song „When You’re Not Around“ – komponiert und realisiert von Peter Lawrie Winfield:

Zur Veröffentlichung der Single gibt es auch eine neue akustische Version von „When You’re Not Around“, die ebenfalls mit einem neuen Video daherkommt:

Schon ihren Alben-Produzenten Per Sunding schrieb Cate an, weil sie dessen Arbeit am Cardigans-Album „Long Gone Before Daylight“ liebt und überzeugte ihn, mit Ivy Flindt zu arbeiten.

Die intensive Zeit mit ihm in den Tambourine Studios in Malmö und die von Ivy Flindt präferierte Arbeitsweise „Low-Budget-DIY mit Stil“ sieht man in der kurzen Studiodokumentation, die Cate und Micha zeitgleich veröffentlichen:

Ivy Flindt live 2019: