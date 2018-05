Wenn es nach Steven Adler und angeblich auch Izzy Stradlin ginge, wären beide noch Mitglieder bei Guns N'Roses. Aber das wollten wohl die anderen nicht.

Steven Adler hat in einem Interview zu Protokoll gegeben, dass er und Izzy Stradlin „gebrochene Herzen“ hätten, weil sie nicht mehr Teil von Guns N'Roses seien. „Mein Ziel war es, das zu beenden, was ich begann“, sagte der Drummer, der 1990 aus der Band geworfen wurde, zu „Hysteria“. „Und das war auch Izzys Ziel. Sein Herz ist so gebrochen wie meines, weil die Drei entschieden haben uns nicht in die Reunion zu integrieren und stattdessen drei Fremde dazuholten – wer sind diese Leute? Das ist doch einfach nicht cool.“ So wie Adler war auch Izzy Stradlin Gründungsmitglied von Guns N'Roses.…