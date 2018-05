Guns N’Roses: Vorfreude auf diese „Not In This Lifetime“-Setlist

Guns N'Roses veröffentlichen die Demo-Version von „Shadow Of Your Love“, um ihr „Appetite for Destruction“-Reissue zu bewerben.

Am 29. Juni 2018 erscheint das lang ersehnte Reissue von „Appetite for Destruction“, dem 1987er-Klassiker von Guns N'Roses. Zu den 49 bislang unveröffentlichten Bonustracks, die das Set beinhalten wird, gehört auch „Shadow Of Your Love“. „Shadow Of Your Love“ nahmen Guns N'Roses mit „Appetite For Destruction“-Produzenten Mike Clink im Dezember 1986 auf. Es gilt als Test-Recording-Sesson, die einen Monat vor den Album-Aufnahmen stattfand. Der zweite neue Song auf dem Reissue ist übrigens „Move To The City", der 1988 als Akustik-Version während der „G N’ R Lies“-Sessions entstanden ist. Guns N'Roses: „Shadow Of Your Love“ https://youtu.be/aHUmy5PvPjQ NOT IN THIS LIFETIME…Europa: Sommer 2018 03.…