Jin: „Mein größter Traum war es, mit BTS auf Tour zu gehen“

Zu den Dingen, die Jin, bürgerlich Kim Seokjin, auf dieser Welt am meisten liebt, zählen die Musik von Coldplay, sein zertifizierter „worldwide handsome“-Status und vor allem die Mitgliedschaft bei BTS. Selbst in einer Gruppe, die für ihre außergewöhnliche Fan-Nähe bekannt ist, ist seine Aufmerksamkeit gegenüber den Gefühlen der ARMY besonders intensiv – seine Solo-EPs und -Shows verstand er in erster Linie als Möglichkeit, die Fans während der Gruppenpause bei der Stange zu halten, und er setzte sich dafür ein, die BTS-Tour auszuweiten. Er ist außerdem der designierte Rocker der Gruppe und hat sogar mit Coldplay zusammengearbeitet – auch wenn er bislang nicht so viele Bands live erleben konnte, wie er es sich gewünscht hätte. „Ich war ehrlich gesagt nicht bei vielen Konzerten“, sagt er in einem Interview im Februar im Hauptquartier von Hybe in Seoul. „Obwohl ich selbst schon so viele gegeben habe.“

Ich liebe deinen Solosong „Loser“ wirklich sehr.

Für den Song habe ich mit einer koreanischen Künstlerin namens Choi Yena zusammengearbeitet. Ich bin jetzt 35 [nach dem traditionellen koreanischen Alterssystem – international entspricht das 33]. Für diesen Song wollte ich aber einen jüngeren Vibe erzeugen. Es freut mich sehr, dass er Ihnen gefällt.

Ich tendiere generell zu rocknahen Genres und wollte diesen Sound schon immer in ein Soloalbum einbringen. Deshalb habe ich diesmal mehr Wünsche als sonst geäußert. In den frühen Phasen klang der Song noch nicht intensiv genug, also habe ich Dinge angefragt wie: „Was wäre, wenn wir die Schreianteile verstärken – was wäre, wenn wir den Sound verändern?“ Ich habe viele Anpassungen vorgenommen.

Wie fühlen Sie sich dabei, mit 35 noch Idol zu sein? Sie sehen sehr jung aus, fühlen sich gut – aber wie bringen Sie das in Ihrem Kopf in Einklang?

Körperlich ist es natürlich immer anstrengend. Es stimmt, dass sich manche Bewegungen inzwischen etwas schwerer anfühlen – aber das ist meine Last, die ich zu tragen habe. Vor dem Publikum muss ich mich von meiner besten Seite zeigen. Also muss ich härter arbeiten. Ehrlich gesagt weiß ich, dass ich mich nicht ganz so geschmeidig bewege wie die anderen Mitglieder. Deshalb bin ich immer früher zum Üben gekommen oder länger geblieben, um aufzuholen. Das mache ich immer noch so.

Aber nach wie vor gut aussehend. Das muss ich sagen.

Ja, ich hatte wohl Glück. Ich glaube schon, dass ich besser aussehe als die anderen Mitglieder. Auch wenn alle sehr gut aussehen. Ich sollte wenigstens eine Sache haben, in der ich in der Gruppe der Beste bin [lächelt].

Ihre Soloshow hatte Rockenergie und einen neuen Ansatz – sie unterschied sich stark von dem, was Sie mit BTS machen. Wie hat diese Erfahrung sowohl die Entstehung des Albums als auch die bevorstehende BTS-Tour beeinflusst?

Mit der Band war ich nur ein paar Monate auf Tour. Mit BTS hingegen über ein Jahrzehnt. Ich glaube nicht, dass die Banderfahrung einen großen Unterschied machen wird. Die Gruppe hat über zehn Jahre gemeinsam Musik gemacht und sich aufeinander eingespielt. Ich denke, wir finden ohne größere Probleme wieder in unsere Tour-Harmonie zurück. Alle Mitglieder wollen unbedingt wieder auf Tour – die haben das mit zusammengebissenen Zähnen durchgehalten. Für mich war es schwer mitzuhalten, aber ich gebe mein Bestes.

Sie haben Ihre Soloshow noch während des Schreibprozesses für das Album abgeschlossen. „Arirang“ ist großartig – aber stellen Sie sich vor, wie viel besser es wäre, wenn noch ein paar mehr Songwriting-Credits von Ihnen drauf wären!

[Lächelt.] Ich glaube, es wäre tatsächlich besser geworden. Aber die anderen Mitglieder haben fantastische Arbeit geleistet. Außerdem: Wenn ich gierig gewesen wäre und die gesamte Session nur darauf ausgerichtet hätte, meine eigenen Songs unterzubringen, würde dieses Interview erst in einigen Monaten stattfinden. Wären die Fans in der Zwischenzeit nicht zu gelangweilt? Die Aufnahmen waren etwa drei Monate im Voraus geplant, und meine Tour noch früher. Der Zeitplan hat einfach nicht gepasst.

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Ich habe das Gefühl, dass Ihre Rockmusik die anderen beeinflusst hat, auch wenn Sie beim Schreiben nicht dabei waren. Ich spüre, dass das Album jene Rockelemente aufgreift, die Sie lieben und so überzeugend einsetzen.

Ich weiß nicht, ob das Album allzu viele Rockelemente enthält. Unsere Gruppe hat schließlich immer eine Hip-Hop-Basis gehabt. Die anderen Mitglieder mögen Rockmusik auch, aber ich bin der größte Fan. Deshalb hat mein Soloalbum einen Rock-Ansatz. Ob das darüber hinaus einen großen Einfluss hatte, kann ich nicht sagen.

Am Rand, besonders in der zweiten Hälfte, höre ich den Rock.

Wenn es irgendetwas gibt … die anderen haben mich bei meinem Konzert gesehen und mir immer wieder gesagt, dass sie auch auftreten wollen. Falls ich also irgendetwas beeinflusst habe, dann vielleicht so: Mein Konzert hat in ihnen eine solche Sehnsucht geweckt und ihnen einen kleinen Anstoß gegeben. Das könnte eine kleine Wirkung gehabt haben. V war einmal Gastauftritt bei meinem Konzert. Und als er mich auf der Bühne sah, überkam ihn eine solche Sehnsucht, dass er auf der Bühne in Tränen ausbrach.

Lieblingsrocksong aller Zeiten

Was ist Ihr Lieblingsrocksong aller Zeiten?

Ich würde sagen, mein Favorit ist „Viva La Vida“ von Coldplay. Ich war zweimal als Gast bei ihrem Konzert. Ich wollte diesen Song unbedingt sehen, auch wenn ich erst viel später dran war. Ich erinnere mich, dass ich hinter der Bühne allein vor mich hin gehüpft bin, während ich den Song verfolgt habe.… Es gibt natürlich andere großartige Songs, auch sehr bekannte, aber dieser Song ist für mich besonders. Wenn ich diese Bühne sehe, spüre ich, wie mein Herz schneller schlägt. Er hat eine so mitreißende, emotionale Qualität. Es ist die Art von Song, der mir immer wieder neue Inspirationen schenkt. Diese Gefühle habe ich viel im Kopf gehabt, als ich mein Soloalbum gemacht habe.

Der Älteste in der Band zu sein, bringt eine gewisse Verantwortung mit sich. Was mögen Sie an dieser Rolle – und was mögen Sie nicht?

Ich bin der Älteste, aber innerhalb des Teams behandeln mich die Mitglieder nicht wirklich … wie den Ältesten? Klingt das seltsam? Ich glaube, sie denken nicht in diesen Kategorien. Und ich verhalte mich auch nicht so. Aber wenn sie freundschaftlich auf mich zugehen, mich Bruder nennen und ganz ungezwungen mit mir umgehen – das ist das, was ich am meisten schätze. Das Gegenteil davon ist, dass ich es nicht mag, wenn sie zu locker werden. Wenn sie mir zum Beispiel auf den Hintern klatschen. Das ist wohl mein unbeliebtester Teil [lacht].

Übrigens: 35 ist sehr jung.

Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe gemerkt: Zwischen 25 und 35 liegt definitiv ein Unterschied.

Ältester in der Band

Und Sie sind immer der Erste in der Band, der das erlebt.

Da haben Sie absolut recht. Lassen Sie mich Ihnen erzählen, was mir ein Mitglied einmal gesagt hat. Er sagte: „Jin, wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du dich einfach mehr anstrengen und es überwinden!“ – und er ist etwa zwei, drei Jahre jünger als ich. Zwei, drei Jahre später kam er zu mir und sagte: „Wow, so schlimm hast du dich in diesem Alter gefühlt? Das hatte ich keine Ahnung.“

Ihre Rolle in der koreanischen Varietyshow „Kian’s Bizarre B&B“ war ein großer Erfolg – alle haben sie geliebt. Wie beeinflusst das Ihre Vorstellung von möglichen Karrierewegen?

Ich habe immer gedacht, dass es keinen Grund gibt weiterzumachen, wenn nicht mit der Gruppe. Eine Solokarriere ist mir einfach nicht so wichtig. Wenn ich irgendetwas täte, dann … etwas anderes innerhalb der Gruppe ausprobieren, wenn die Fans gelangweilt sind. Schauspielerei oder so etwas interessiert mich nicht.

Haben Sie diesen Gedanken jetzt endgültig losgelassen? Er schwebte ja immer irgendwie in der Luft.

Ich habe diese Möglichkeit seit Jahren nicht mehr ernsthaft in Betracht gezogen. Ich glaube, ich habe mir gedacht, dass der Zeitpunkt nie passen würde. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass er noch sehr lange nicht passen wird.

Was ist Ihr größter persönlicher Wunsch für die nächsten fünf Jahre?

Mein größter Traum war es, mit BTS auf Tour zu gehen und möglichst viele Fans aus aller Welt zu treffen. Als wir aber zunächst unsere Tourpläne bekamen, waren darin nur sehr wenige Stationen vorgesehen, und die Tour sollte nur etwa drei bis vier Monate dauern. Ich habe gesagt: „Jetzt, wo wir zurück sind, haben wir so vielen Menschen versprochen, zu ihnen zu kommen und sie zu treffen – ich habe das Gefühl, dass wir dieses Versprechen damit brechen. Ich würde gerne diese Tour so umstrukturieren, dass wir mehr Städte erreichen als bisher.“ So sind wir zum finalen Tourplan gekommen. Wir konnten eine viermonatige Tour auf über ein Jahr ausweiten.