Suga von BTS: „Ich bin gut geeignet für diesen Job“

Die Geschichte besagt, dass Suga, bürgerlicher Name Min Yoongi, seinen Spitznamen vom Begriff „Shooting Guard“ hat – doch er legt lieber Wert auf eine andere, treffendere Bedeutung: „Es ist ein Spitzname, den man manchmal Athleten gibt, die eine herausragende Technik haben“, sagt er und verweist auf Sugar Ray Leonard und den UFC-Kämpfer „Suga“ Sean O’Malley. Als Rapper verfügt Suga über ein scheinbar unerschöpfliches Arsenal an topaktuellen Flows und beobachtet die Entwicklung des US-Hip-Hops sehr genau. Begonnen hat er als Produzent in seiner Heimatstadt Daegu – und damit nie aufgehört: Sein 2023er Album „D-Day“ hat er größtenteils selbst produziert, ebenso den „Arirang“-Bonustrack „Come Over“. Im Studio hört er mehr zu als er redet und übernimmt die Rolle des Vermittlers, wenn es zwischen den anderen Mitgliedern zu Meinungsverschiedenheiten kommt. In unserem Interview, das im Februar im Hybe-Hauptquartier in Seoul geführt wurde, nennt er seine Arbeit bei BTS „diesen Job“ – macht aber unmissverständlich klar, dass er ihn liebt.

2023 haben Sie mit dem Album „D-Day“ eine Trilogie unter Ihrem Alter Ego Agust D abgeschlossen. Hat Ihnen das ein Gefühl von Abschluss gegeben – das Gefühl, bereit zu sein, weiterzuziehen, sowohl im Leben als auch als Künstler?

Ja, und direkt danach bin ich zum Militär gegangen. Nach dem Abschluss der Trilogie hatte ich wirklich das Gefühl, einen Schlussstrich gezogen zu haben. Ich hatte das Gefühl, Agust D sei abgeschlossen.… Nach diesem letzten Album habe ich keine negativen Gefühle mehr in mir.

Sie haben gesagt, dass Sie immer Wut in sich trugen. Woher kommt das?

Als ich jünger war, hatte ich wohl einen gewissen Minderwertigkeitskomplex. Dazu natürlich auch eine allgemeine Frustration gegenüber der Gesellschaft. Ich denke, es war eine Kombination aus beidem.

Eines der Dinge, die BTS so interessant machen – und ich glaube, einer der eigentlichen Gründe für Ihren Erfolg –, ist, dass es nicht die typischen Persönlichkeiten oder Künstler sind, die man in einer Idol-Gruppe erwarten würde. Ähnlich wie RM ist auch Ihre Art, Musik zu machen und zu denken, nicht unbedingt das, was man klassischerweise mit einer Idol-Gruppe verbindet.

Ich habe in Daegu Musik gemacht, bevor ich nach Seoul kam, und damals verstand ich Idol-Gruppen nicht wirklich. Aber nachdem ich einer beigetreten war … habe ich gelernt, dass das sehr viel Arbeit ist, dass es unglaublich stressig wird und alles andere als einfach ist. Jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe, glaube ich, dass ich tatsächlich gut für diesen Job geeignet bin.

Als Sie an diesem Album gearbeitet haben – und Sie sind ja so stark in die Produktion eingebunden und denken so klangorientiert –, wie haben Sie sich den Sound vorgestellt, und wie verhält sich das zu dem, was am Ende herausgekommen ist?

Unsere oberste Priorität war es, einen neuen Sound zu verfolgen, den man von uns noch nicht gehört hat. Und ich denke, es ist einfach ein sehr gut gemachtes Pop-Album geworden, damit sind wir sehr zufrieden. Es war nicht einfach, so viele Songs zu schreiben und all die Überarbeitungen und Korrekturen durchzugehen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht – und ich glaube, deshalb sind die Ergebnisse so gut geworden.

Haben Sie persönlich Kämpfe um bestimmte Tracks verloren?

Ich glaube, Balance ist das Wichtigste. Deshalb habe ich mich nicht für einen bestimmten Track starkgemacht oder so etwas. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, verschiedenen Meinungen zuzuhören und zwischen ihnen zu vermitteln. Am Ende ist alles sehr gut geworden. Die meisten meiner Lieblingstracks haben es auf das Album geschafft. Selbst die, die ich anfangs nicht so mochte, sind mir nach mehrmaligem Hören ans Herz gewachsen. Also bin ich persönlich sehr zufrieden mit dem Album.

Als BTS 2022 ankündigte, eine Pause einzulegen, sagten Sie, Sie hätten das Gefühl, Ihnen gingen die Dinge aus, über die Sie schreiben könnten. Was hat Ihnen geholfen, dieses Gefühl zu überwinden?

Danach habe ich mein Soloalbum veröffentlicht. Und die Arbeit daran war wirklich zermürbend. Aber jetzt … konzentriere ich mich darauf, mir weniger Druck zu machen. Ich werde immer wieder neue Dinge finden, über die ich schreiben kann – und sie dann wieder erschöpfen. Wenn ich heute in die Notizen-App auf meinem Handy schaue, merke ich, dass viele alte Memos eine neue Bedeutung bekommen haben. Einige davon habe ich auch in die Arbeit an diesem Album einfließen lassen. Aber ja, es ist ein ewiger Kreislauf: Dinge finden und wieder aufbrauchen.

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Diplo hatte einen so großen Anteil an diesem Album. Mich interessiert, was Sie als Produzent an ihm beobachtet haben und warum er der Richtige war, um maßgeblich den Sound des Albums zu prägen.

Er hat bereits viel mit K-Pop-Künstlern zusammengearbeitet und versteht daher den Prozess und das Umfeld sehr gut. Außerdem ist er unglaublich produktiv. Wir waren an einem Punkt, an dem wir jemanden brauchten, der nicht nur großartige Songs schreibt, sondern auch den Fluss und die Struktur eines Albums wirklich versteht. Das hat Diplo hervorragend hinbekommen.

Sugas Hip-Hop-Vorbilder

Ich weiß, dass Sie seit Langem ein ernsthafter Hip-Hop-Kenner sind. Wenn Sie spontan Ihre Top-MCs aller Zeiten nennen müssten – wen würden Sie wählen und warum?

[Lacht.] Zuerst mal dieses Wort „MC“. Ich habe gerade erst mit Freunden darüber geredet, dass wir „MC“ kaum noch verwenden. Aber wie auch immer … es ist schwer zu wählen. Ich bin mit Eminem aufgewachsen, also Eminem. Dann Kendrick Lamar.

Was halten Sie vom Zustand des amerikanischen Hip-Hops? Es wird viel darüber diskutiert, ob er gerade ein bisschen stagniert.

Ich bin sehr traurig über talentierte Newcomer, die zu früh gestorben sind, wie Juice WRLD. Aber Musik verläuft immer in Zyklen, die von Trends bestimmt werden. Im Moment mag alles etwas festgefahren wirken, aber ehe man sich versieht, wird Hip-Hop wieder die Charts dominieren. Ich habe das Gefühl, er befindet sich gerade in einer Übergangsphase. Es stimmt, dass Hip-Hop momentan ein bisschen feststeckt – aber er wird mit Sicherheit zurückkommen.

BTS: Genuss statt Ehrgeiz

Ich habe J-Hope gegenüber gesagt, dass die ersten zehn Jahre von BTS der Aufstieg waren. Jetzt sind Sie alle wieder zusammen und bereits ganz oben. Was sind Ihre aktuellen Ziele für BTS?

Wir sollten das genießen. Früher waren wir viel zu sehr … ehrgeizig, glaube ich? Ich habe das Gefühl, dass wir im Streben nach unseren Zielen unsere körperliche und emotionale Gesundheit nicht wirklich ernst genommen haben. Aber jetzt können wir etwas entspannter sein, zumal wir alle älter geworden sind. Ich denke, wir können jetzt mehr Spaß dabei haben.

Es klingt so, als würden die Mitglieder darüber sprechen, noch in ferner Zukunft gemeinsam aufzutreten – mit vierzig, fünfzig, sechzig. Können Sie sich das vorstellen?

Solange wir den Willen haben, glaube ich, können wir das bis in unsere Siebziger und Achtziger weitermachen. Ob wir dann noch genauso auftreten können wie jetzt, weiß ich nicht – aber trotzdem. Wir könnten einen anderen Weg finden. Solange der Wille da ist, sehe ich kein Problem.

Was ist Ihrer Meinung nach das eigentliche Geheimnis des Erfolgs von BTS – sowohl karrieretechnisch als auch als Gruppe, die zusammenbleibt und deren Mitglieder sich wirklich mögen?

Die anderen sind einfach wirklich witzig. Es macht Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und weil wir gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen sind … betrachte ich sie als Familie. Ich bin sicher, dass das ein Teil unseres Erfolgs ist – diese starke Verbindung, die wir teilen. Dazu kommt, dass alle so talentiert sind. Ich glaube, deshalb können wir einander auf diesem gemeinsamen Weg vertrauen.

Öffentlichkeit und Druck

Ist die öffentliche Aufmerksamkeit manchmal schwer zu ertragen? Dinge, die für andere Leute Kleinigkeiten wären, sind in Ihrem Kontext eine große Sache. Ist es belastend zu wissen, dass das die Bedingungen sind, unter denen Sie arbeiten müssen?

Es gehört eben zum Job. Mein Job ist es, im Blickfeld der Öffentlichkeit zu leben. Manchmal ist das natürlich nicht gerade bequem. Es ist nicht bequem, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, wie andere mich sehen, und ich lese nie, was andere über mich schreiben. Deshalb empfinde ich es nicht als besonders belastend.