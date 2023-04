Jack Nicholson erstmals seit 2 Jahren abgelichtet: Fans verurteilen Paparazzi-Fotos

Paparazzi haben Jack Nicholson auf seinem Balkon abgelichtet – die ersten privaten Bilder des 85-Jährigen seit zwei Jahren. Seine Fans kritisierten dies und forderten, ihn in Ruhe zu lassen.

„Jack Nicholson ist vor seinem 86. Geburtstag nicht wiederzuerkennen“, schreib „Fox News“ zu den Fotos. „1) Er ist sehr gut zu erkennen. 2) Lasst die Menschen in Ruhe alt werden, ihr Monster“, schrieb ein Twitter-User dazu.

Auch die „Daily Mail“ veröffentlichte die Bilder des dreifachen Oscar-Gewinners, aufgenommen vor seinem Haus in Beverly Hills.

Jack Nicholson, 85, looks disheveled on LA balcony as he’s seen for first time in TWO YEARS https://t.co/4Vi5pykFoE pic.twitter.com/EnJCDOMbSN

„Jack Nicholson, 85, sieht zerrauft aus auf seinem Balkon in L.A., während er das erste Mal seit ZWEI JAHREN gesehen wird“, schreibt dazu das britische Boulevard-Blatt. Der Schauspieler hält sich seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurück. 2021 wurde er mit seinem Sohn bei einem Basketballspiel der L.A. Lakers fotografiert.

He looks like an 86 year old Jack Nicholson whose privacy is being invaded. Leave him be.

— Patti J&L Designs (@JLDesignsPhilly) April 15, 2023