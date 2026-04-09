Jack White als Überraschungs-Act beim Coachella enthüllt

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Überraschung! Jack White, der eigentlich nicht für das Coachella vorgesehen war, tauchte am Dienstag in der offiziellen Set-Times-Ankündigung auf. Der Singer-Songwriter spielt am Samstag ein 45-minütiges Set und eröffnet das Mojave-Zelt des Festivals um 15 Uhr – als Auftakt einer Reihe von Shows, zu denen später am Tag noch Interpol und PinkPantheress im selben Zelt auftreten. Whites offizielle Website listet als Coachella-Termin ausschließlich den 11. April, was darauf hindeutet, dass er beim zweiten Festival-Wochenende nicht dabei sein wird.

Das Festival, dessen Lineup-Ankündigungen von Fans schon lange mit inoffiziellen Wunschlisten gefälscht werden, postete die Set Times auf seinem offiziellen Instagram-Account. „STFU“, kommentierte das Festival dazu – ergänzt um den Zusatz „(Set Times for U)“.

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Der Auftritt findet fast auf den Tag genau eine Woche nach Whites Performance bei „Saturday Night Live“ vom 4. April statt. Bei seinem insgesamt fünften Auftritt in der Sendung spielte er die neuen Songs „Derecho Demonico“ und „G.O.D. and the Broken Ribs“. Die beiden Tracks hatte er erst einen Tag vor dem SNL-Abend veröffentlicht.

Whites aktuelles Album

Whites bislang letztes Album „No Name“ erschien 2024. ROLLING STONE lobte es in einer Rezension als Werk mit „einigen seiner besten, lebendigsten Garage-Blues-Riffs seit vielen, vielen Monden – mit genau der richtigen Prise Exzentrik“. Abseits des Coachella hat White für den Sommer eine Reihe von Konzerten quer durch Kontinentaleuropa geplant, auch in Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE. Sein nächster US-Auftritt nach dem Coachella ist für das Borderland Festival in East Aurora, New York, angesetzt.