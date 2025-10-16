Jack White ist tot: Das ist der Stand der Kripo-Ermittlungen

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Jack White ist tot. Der deutsche Schlagerproduzent ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie mehrere Medien berichtet, wurde der White am Donnerstag (16.10.2025) tot in seiner Villa im Berliner Grunewald aufgefunden. Im Schlafzimmer entdeckte die Polizei neben ihm eine Schusswaffe. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet – das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Demnach soll der Notruf am Donnerstagmorgen eingegangen sein, offenbar aus dem engen persönlichen Umfeld des Produzenten. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte am Haus ein und fanden White leblos in seinem Schlafzimmer, doch jede Hilfe kam zu spät. Seine Haushälterin hatte White nach Angaben des Boulevard-Mediums gefunden.

Jack White: Polizei geht von Suizid aus

Eine Sprecherin der Berliner Polizei erklärte, dass nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem Suizid auszugehen sei. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht und soll dort untersucht werden. Damit dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Tod des Produzenten weiterhin an.

Erfolgreicher Schlagerproduzent

Jack White wurde 1940 als Horst Nußbaum in Köln geboren. Nach einer kurzen Laufbahn als Fußballspieler bei Viktoria Köln und dem PSV Eindhoven wechselte er schließlich in die Musikbranche, wo er zu einem der erfolgreichsten Schlagerproduzenten Deutschlands aufstieg. Als Komponist und Produzent schrieb er unter anderem Hits für Künstler wie Tony Marshall, Jürgen Marcus, Heino und David Hasselhoff. Zu seinen größten Erfolgen zählen „Schöne Maid“, „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Looking for Freedom“ und der WM-Song „Fußball ist unser Leben“. Insgesamt erhielt White im Laufe seiner Karriere mehr als 400 Gold- und Platinauszeichnungen.