Jacob Elordi abgeschoben? Was hinter dem viralen Fake wirklich steckt

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Ein viraler Fake, kreiert von einem Internetscherzbold und verstärkt durch digitale Dynamiken, hat den australischen Schauspieler Jacob Elordi binnen Stunden vom Oscar-Gast zum vermeintlich Abgeschobenen gemacht.

Auslöser war ein Instagram-Post, der behauptete, der „Euphoria“-Star sei nach Problemen mit seinem Visum von US-Behörden in sein Heimatland zurückgeschickt worden. Was folgte, war ein Lehrstück moderner Online-Eskalation: Zwischen „Breaking News“-Rhetorik und Meme-Kultur verbreitete sich die haltlose Behauptung rasant – begleitet von einer Flut ironischer, schwärmerischer und teils bewusst absurder Fan-Reaktionen.

Dabei gibt es keinerlei belastbare Hinweise oder seriöse Berichte, die diese Geschichte stützen. Vielmehr zeigt der Fall exemplarisch, wie durchlässig die Grenzen zwischen Satire, Popkultur und vermeintlicher Nachricht im digitalen Raum geworden sind. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich ein als Witz gemeinter Beitrag in ein globales Gesprächsthema – dessen Dynamik weniger von Fakten als von haltlosem Aktionismus gesteuert wurde.

Elordi bei den Oscars: Ein persönlicher Moment

Die Ironie: Parallel zu diesem digitalen Fiebertraum stand Elordi aus einem ganz anderen Grund im Fokus – einem bemerkenswert persönlichen Moment bei den 98. Academy Awards. Der Schauspieler, nominiert als bester Nebendarsteller für seine Rolle in „The Creature“ aus „Frankenstein“, erschien nicht mit einer prominenten Partnerin, sondern mit seiner Mutter Melissa Elordi auf dem roten Teppich. Damit erfüllte er ein Versprechen, das er ihr im Alter von 15 Jahren gegeben hatte.

Diese Geste, die in Interviews bereits angekündigt worden war – unter anderem in der TV-Show „Jimmy Kimmel Live!“ – steht in deutlichem Kontrast zur kurzlebigen Hysterie im Netz. Während Social Media mit erfundenen Narrativen spielte, erzählte Elordis tatsächlicher Auftritt eine Familiengeschichte. Aufgewachsen in Brisbane als Sohn eines Malers und einer Hausfrau, hat er wiederholt betont, wie entscheidend das Zutrauen seiner Mutter an seinen Erfolg gewesen sei.

Dass ausgerechnet sie ihm auch die Nachricht seiner Oscar-Nominierung überbrachte, gibt dieser Geschichte eine fast filmische Qualität – eine, die keine Zuspitzung durch Clickbait benötigt. In einer Medienlandschaft, die zunehmend von Geschwindigkeit und Übertreibung geprägt ist, wirkt diese leise, persönliche Dimension beinahe subversiv.

Die Moral von der Geschicht’

So bleibt von der angeblichen „Deportation“ vor allem diese Erkenntnis: Nicht jede virale Welle verdient Glauben. Doch manche echte Geschichte gebührt mehr Aufmerksamkeit, als sie im Rauschen des Netzes gemeinhin bekommt.