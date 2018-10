Allein der zweite Teil der Tour, der im Juli mit einem Konzert in Warschau abgeschlossen wurde, brachte 117,8 Millionen US-Dollar.

Mit 28 restlos ausverkauften Konzerten in Europa haben die Rolling Stones auf ihrer „No Filter“-Tour einen Rekordumsatz eingefahren. Die britische Band erspielte sich laut „Billboard“ einen Umsatz von insgesamt 237,8 Millionen US-Dollar. Besonders erfolgreich geriet dabei der zweite Teil der Tournee, der die Stones auch noch einmal nach Deutschland führte. Hier wurden bis zum 08. Juli (mit einem Gig in Warschau, bei dem Mick Jagger auch politisch deutlich wurde) 750.874 Tickets verkauft, was schlussendlich 117,8 Millionen US-Dollar in die Kassen spülte. Mit dem ersten Teil der „No Filter“-Tour generierten die Stones 2017 nach Angaben des Branchenmagazins 119,9 Millionen US-Dollar. Rolling…