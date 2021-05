Jake Bugg: Neues Album im August – neue Single „Lost“ hier hören

Die Sängerin zeigte sich so begeistert von dem Titelbild, dass sie es selbst auf Instagram teilte – und ihre Fans überschlagen sich mit Lob.

Lana Del Rey ist der aktuelle Cover-Star der neuen Ausgabe des ROLLING STONE – und das nicht ohne Grund: Die Popsängerin hat mit ihrem neuen siebten Studioalbum „Chemtrails Over The Country Club“ ein weiteres von der Kritik hochgelobtes Werk herausgebracht, das musikalisch zwischen minimalistischem Folk und zarten avantgardistischem Pop angesiedelt ist. Das Cover zeigt die Musikerin, wie sie ihr Gesicht strahlend und mit geschlossenen Augen dem Sonnenlicht zuwendet. Ein Foto, dass anscheinend auch Lana Del Rey selbst besonders gut gefällt: So postete die Sängerin das Titelbild der neuen ROLLING-STONE-Ausgabe zunächst auf ihrem Instagram-Kanal – und meldete sich dazu noch via…