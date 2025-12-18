Rob Reiners Sohn: Vor Gericht im Suizidpräventionskittel

Der Sohn des Schauspielers und Regisseurs Rob Reiner und der Fotografin Michele Reiner hatte am Mittwoch seinen ersten Gerichtstermin, nachdem er wegen zweifachen Mordes ersten Grades im Zusammenhang mit den grausamen Messerstichen, die zum Tod seiner Eltern im Haus der Familie in Los Angeles am 14. Dezember führten, angeklagt worden war.

Erste Anhörung und Antwort vor Gericht

Nick Reiner, 32, erschien in einem gepolsterten blauen Suizidpräventionskittel mit einer Fessel um die Taille. Seine Arme waren frei. Er saß während der kurzen Anhörung am Morgen in einem durch Plexiglas abgeschirmten Bereich.

Als sein Anwalt beantragte, die Abgabe des Plädoyers auf den 7. Januar zu verschieben, fragte die Richterin, ob Nick damit einverstanden sei, auf sein Recht auf eine zügige Anklageerhebung zu verzichten.

„Ja, Euer Ehren“, antwortete Nick und machte damit deutlich, dass er dem Verfahren folgen konnte. Nick blickte nach unten, als die Medien den Gerichtssaal betraten, zeigte sich größtenteils stoisch, schien jedoch an einem Punkt seinen drei Anwälten zuzunicken, als diese außerhalb des abgesperrten Bereichs standen.

Verteidigung und Kameraverbot

Sein führender Verteidiger Alan Jackson, ein ehemaliger stellvertretender Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, der zuvor Harvey Weinstein in dessen kalifornischem Strafverfahren vertreten hatte, erklärte der Richterin, während sie überlegte, ob Medien Nick fotografieren dürften: „Es kann Identifizierungsprobleme geben. Oder auch nicht.“

Jackson behielt sich damit das Recht der Verteidigung vor, geltend zu machen, dass Nick seine Eltern nicht getötet habe. Die Richterin entschied daraufhin, dass Kameras Nick nicht fotografieren dürfen.

Fortsetzung der Anklage

„Wir wollen zu diesem Zeitpunkt kein Plädoyer abgeben, es ist zu früh“, sagte Jackson später vor Gericht. Die Richterin setzte die Anklageverlesung auf den 7. Januar an. Nick erhob sich am Ende der Anhörung und ging langsam durch eine Hintertür. Umgeben von Beamten. Er bleibt ohne Kaution in Haft.

„Dies ist eine verheerende Tragödie, die die Familie Reiner getroffen hat. Das erkennen wir alle an“, sagte Jackson in einer Erklärung außerhalb des Gerichtsgebäudes nach der Anhörung. „Unser Mitgefühl gilt der gesamten Familie Reiner. Es gibt sehr, sehr komplexe und schwerwiegende Fragen, die mit diesem Fall verbunden sind. Diese müssen gründlich, aber sehr sorgfältig behandelt, geprüft und analysiert werden.“ Jackson lehnte es ab, weitere Fragen zu beantworten.

Statement der Geschwister

„Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir in jedem Moment des Tages erleben. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern. Sie waren unsere besten Freunde“, erklärten Jake Reiner und Romy Reiner, die Kinder von Rob und Michele Reiner, in einer Stellungnahme.

„Wir sind dankbar für die überwältigende Anteilnahme, Freundlichkeit und Unterstützung, die wir nicht nur von Familie und Freunden, sondern von Menschen aus allen Lebensbereichen erhalten haben. Wir bitten nun um Respekt und Privatsphäre. Darum, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen. Und darum, dass unsere Eltern für die unglaublichen Leben, die sie geführt haben, und die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung behalten werden.“

Aussagen der Staatsanwaltschaft

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag wichen die Staatsanwälte einer Frage danach aus, ob Nick eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen habe, abgesehen von seinen eingeräumten Problemen mit Sucht. „Wenn es Beweise für psychische Erkrankungen gibt, werden diese vor Gericht vorgelegt, und zwar in dem Umfang, den die Verteidigung wünscht“, sagte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman.

Mögliche Strafe und Ermittlungsstand

Im Falle einer Verurteilung droht Nick eine mögliche Strafe von lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung oder die Todesstrafe, sagte Hochman am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft hat zudem einen besonderen Vorwurf erhoben, dass Nick persönlich eine gefährliche und tödliche Waffe benutzt habe, „nämlich ein Messer“.

Hochman erklärte, sein Büro prüfe noch, ob die Todesstrafe beantragt werde. Gouverneur Gavin Newsom hat derzeit ein Moratorium für Hinrichtungen in Kalifornien verhängt.

Polizeiangaben und Festnahme

Die Polizei reagierte am Sonntag gegen 15:40 Uhr auf einen Todesfall im Haus der Reiners in Brentwood. Die Tochter der Reiners, Romy, 27, entdeckte den Tatort, wie ROLLING STONE zuvor bestätigte.

Die Polizei erklärte am Dienstag, dass eine Fahndung nach Nick nach den mutmaßlichen Tötungen sie in den Exposition Park nahe der University of Southern California führte, wo sie Nick gegen 21:15 Uhr am Sonntagabend ohne Zwischenfälle festnahmen. Fragen zu einem möglichen Motiv wollten die Ermittler nicht beantworten. Nick blieb bis zu seinem ersten Auftritt am Mittwoch ohne Kaution in Haft. Jackson bestätigte ROLLING STONE am Dienstag, dass er Nick vertrete und dass sein Mandant am Dienstag nicht „medizinisch freigegeben“ gewesen sei, um vor Gericht gebracht zu werden.

Karriere von Rob Reiner und Zusammenarbeit mit seinem Sohn

Rob Reiner, der Sohn des verstorbenen Komikers Carl Reiner, spielte Meathead in der bahnbrechenden Sitcom „All in the Family“. Später führte er Regie bei „This Is Spinal Tap“, „Stand by Me“, „When Harry Met Sally…“, „The Princess Bride“ und „A Few Good Men“, bevor er 2016 gemeinsam mit Nick an dem Film „Being Charlie“ arbeitete.

Nick schrieb das Drehbuch mit, das lose auf seinen eigenen Kämpfen mit Heroinabhängigkeit basiert, und Reiner führte Regie.

Nicks Aussagen über Sucht und Familie

Nick sagte 2016 gegenüber „People“, er sei 15 Jahre alt gewesen, als er erstmals in eine Entzugsklinik ging. Es folgten mehr als ein Dutzend Aufenthalte in Reha-Zentren, und er erlebte Obdachlosigkeit in Maine, New Jersey und Texas.

In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ erklärten die Reiners, dass sie verzweifelt versucht hätten, ihrem Sohn zu helfen, die Organisation seiner Betreuung jedoch schwierig gewesen sei. „Das Programm funktioniert für manche Menschen. Aber es kann nicht für jeden funktionieren“, sagte Reiner. „Wenn Nick uns sagte, dass es für ihn nicht funktioniere, hörten wir nicht zu. Wir waren verzweifelt, und weil diese Leute Diplome an der Wand hatten, hörten wir auf sie, obwohl wir hätten auf unseren Sohn hören sollen.“

Aussagen von Michele Reiner

Michele fügte hinzu, dass das Paar „so stark von diesen Leuten beeinflusst“ gewesen sei. „Sie sagten uns, er sei ein Lügner, er versuche, uns zu manipulieren. Und wir glaubten ihnen.“

Bedeutung von „Being Charlie“

Being Charlie erzählt die Geschichte des problematischen, drogenabhängigen Sohnes eines Schauspielers mit politischen Ambitionen in Kalifornien. In einem Video-Interview mit der AOL BUILD Series im Jahr 2016 bezeichnete Rob Reiner den Film als die persönlichste und „befriedigendste kreative Erfahrung“ seiner Karriere.

„Die Tatsache, dass wir uns mit den Dingen beschäftigten, die Nick durchgemacht hatte, und damit, wie ich mich dazu verhalten hatte und wie seine Mutter sich dazu verhalten hatte … zwang mich, klarer zu sehen und tiefer zu verstehen, was Nick durchgemacht hatte“, sagte Reiner. „Und ich denke, es zwang ihn, die Dinge zu sehen, die ich in diesem Prozess erlebt hatte. Und es hat uns definitiv näher zusammengebracht.“

Vater-Sohn-Beziehung

Nick bezeichnete den Film als eine „bindende“ Erfahrung mit seinem Vater. „Ich glaube, das Band entstand nicht durch die Geschichte selbst, sondern durch die Tatsache, dass wir gemeinsam an einem Film arbeiteten“, sagte er. „Ich konnte ihn in der Form sehen, in der er sich am besten ausdrücken kann. Nämlich beim Filmemachen, weil er so viel Erfahrung hat.“

„Das zu sehen, brachte mich dazu zu denken: Okay, ich sollte wahrscheinlich den Mund halten und ihm zuhören. Weil er viel mehr darüber weiß als ich. Ich weiß nichts. Also werde ich alles lernen, was er mir beibringen kann.“