Alles, was wir über die Tötung von Rob Reiner und Michele Singer wissen (und nicht wissen)

Die Unterhaltungswelt wurde am Sonntag erschüttert, als Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner tot in ihrem Haus im gehobenen Los-Angeles-Stadtteil Brentwood aufgefunden wurden.

Das grauenhafte Ereignis wurde noch schockierender, als klar wurde, dass der Hauptverdächtige der 32-jährige Sohn des Paares, Nick, sein soll.

Nick Reiner wurde am 16. Dezember offiziell wegen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder möglicherweise die Todesstrafe (wobei Gouverneur Gavin Newsom derzeit ein Moratorium für Hinrichtungen im Bundesstaat verhängt hat).

Reaktionen der Familie

Am folgenden Tag brachen Nicks Geschwister Jake und Romy ihr Schweigen in einer Erklärung: „Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir in jedem Moment des Tages erleben. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde.“

Sie fuhren fort: „Wir sind dankbar für die Flut an Beileidsbekundungen, Freundlichkeit und Unterstützung, die wir nicht nur von Familie und Freunden, sondern von Menschen aus allen Lebensbereichen erhalten haben,. Wir bitten nun um Respekt und Privatsphäre, darum, dass Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit gedämpft werden, und dass unsere Eltern für die unglaublichen Leben, die sie geführt haben, und die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung bleiben.“

Während das Strafverfahren beginnt und weitere Details zu dem mutmaßlichen Verbrechen bekannt werden, hier alles, was wir bislang über diese erschütternde Hollywood-Tragödie wissen (und nicht wissen).

Der Tatort

Reiner und Singer wurden am Sonntagnachmittag, dem 14. Dezember, tot aufgefunden. Sanitäter wurden gegen 15:30 Uhr zum Haus gerufen, und Einsatzkräfte wurden entsandt, nachdem Feuerwehrleute einen Todesfall entdeckt hatten.

In einem Interview mit der „New York Times“ sagte eine Person aus dem Umfeld der Familie Reiner (die um Anonymität bat), die Leichen seien entdeckt worden, nachdem ein Massage-Therapeut zu einem vereinbarten Termin ins Haus gekommen sei, aber nicht habe eintreten können. Der Massage-Therapeut rief die Tochter des Paares, Romy Reiner, an, die mit einem Mitbewohner vorbeikam. Romy betrat das Haus, fand den leblosen Körper ihres Vaters und rannte wieder nach draußen, woraufhin ihr Mitbewohner den Notruf 911 wählte.

Erst nachdem die Sanitäter eingetroffen waren, erfuhr Romy, dass auch ihre Mutter tot war. Zu diesem Zeitpunkt, so die Quelle, informierte Romy die Behörden, dass ihr Bruder Nick in einem Gästehaus auf dem Grundstück lebte, sie deutete jedoch nicht an, dass er ein Verdächtiger sein oder in irgendeiner Weise beteiligt sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt war Nick nicht auf dem Grundstück.

Der Verdächtige

Ermittler kamen am Sonntagabend zum Haus der Reiners, und es herrschte viel Chaos und Verwirrung, während Detective offenlegten, dass sie noch auf einen Durchsuchungsbeschluss warteten, um das Haus ordnungsgemäß durchsuchen zu können. Zu diesem Zeitpunkt sagte außerdem der stellvertretende Polizeichef des Los Angeles Police Department, Alan Hamilton, die Polizei suche „niemanden als Verdächtigen oder als Person von Interesse“. Doch bereits da sagten Quellen gegenüber ROLLING STONE und anderen Medien, man gehe davon aus, dass Nick an den Tötungsdelikten beteiligt gewesen sei.

Nick war das zweite von drei Kindern des Paares, geboren nach seinem Bruder Jake und vor seiner jüngeren Schwester Romy. Während über Nicks Kindheit nicht viel bekannt ist, ist bekannt, dass er eine komplizierte Beziehung zu seinen Eltern hatte und lange gegen Drogensucht kämpfte, darunter Kokain und Heroin. Er ging mit 15 erstmals in eine Entzugsklinik und verbrachte einen Großteil seiner Teenagerjahre damit, immer wieder in Einrichtungen ein- und auszuchecken. Zwischen den Reha-Aufenthalten war er oft obdachlos.

„Wenn ich es auf meine Weise machen wollte und nicht in die Programme gehen wollte, die sie vorgeschlagen haben, dann musste ich obdachlos sein“, sagte Nick 2016 zu People und ergänzte: „Ich war obdachlos in Maine. Ich war obdachlos in New Jersey. Ich war obdachlos in Texas. Und ich habe Nächte auf der Straße verbracht. Ich habe Wochen auf der Straße verbracht. Es war nicht schön.“

„Wir haben den Lügen geglaubt“

Nachdem Nick mit 19 clean geworden war, sprachen seine Eltern über die Herausforderungen, die er in der Reha erlebt hatte, und räumten ihre eigene Kurzsichtigkeit hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Programme für ihren Sohn ein. „Wenn Nick uns sagte, dass es für ihn nicht funktioniert, haben wir nicht zugehört“, sagte Rob 2015 zur Los Angeles Times. „Wir waren verzweifelt, und weil die Leute Diplome an der Wand hatten, hörten wir auf sie, obwohl wir hätten auf unseren Sohn hören sollen.“

Michele ergänzte: „Wir waren so stark von diesen Leuten beeinflusst. Sie sagten uns, er sei ein Lügner, er versuche, uns zu manipulieren. Und wir haben es geglaubt.“

Nick schrieb später einen halbautobiografischen Film mit dem Titel „Being Charlie“ mit, bei dem Rob Reiner Regie führte. Der Film, der 2016 veröffentlicht wurde, drehte sich um die Beziehung zwischen einem schwierigen Sohn und seinem berühmten Vater. Im selben LA-Times-Interview 2015 gab Nick zu, dass er nicht sicher gewesen sei, ob er den Film machen wolle, während Rob sagte: „Es war sehr, sehr schwer, es das erste Mal zu durchleben, mit diesen schmerzhaften und schwierigen Höhen und Tiefen. Und dann hat das Drehen des Films alles wieder hochgeholt.“

Conan O’Briens Party

Am Samstagabend, dem 13. Dezember, nahmen die Reiners an einer Weihnachtsfeier im Haus von Conan O’Brien teil. Obwohl nur das Paar eingeladen war, sagten Quellen gegenüber Rolling Stone, die Reiners hätten gefragt, ob sie Nick mitbringen könnten, aus Sorge um ihn und um „ein Auge auf ihn zu haben“. Laut The Hollywood Reporter wollten die Reiners Nick nur ungern unbeaufsichtigt zu Hause lassen, und sie seien wegen seines jüngsten Verhaltens besorgt gewesen, das als extrem und stressig beschrieben wurde.

Die Berichte darüber, was genau auf der Party geschah, unterscheiden sich etwas, zeichnen aber alle ein ähnliches, beunruhigendes Bild. Quellen sagten ROLLING STONE, Nick habe „antisoziales Verhalten“ gezeigt, etwa Menschen anzustarren. Andere Medien wie THR und The Wall Street Journal behaupteten, Nick sei auf der Party umhergelaufen und habe Leute gefragt, ob sie berühmt seien. Berichten zufolge unterbrach er den Komiker Bill Hader, während dieser mit jemand anderem sprach; nachdem Hader Nick gesagt hatte, er führe ein privates Gespräch, habe Nick ihn angeblich lange angestarrt, so das WSJ.

Kurz darauf gab es Berichte, Rob und Nick seien wegen Nicks Verhaltens in einen Streit geraten. Rob und Michele hätten sich Berichten zufolge bei O’Brien entschuldigt und die Party verlassen, doch es ist weiterhin unklar, ob Nick mit ihnen ging.

Die Person aus dem Umfeld der Reiners, die mit der Times sprach, widersprach diesen Darstellungen nicht, spielte jedoch die berichtete Intensität der Auseinandersetzung zwischen Rob und Nick herunter. Die Quelle kritisierte auch die Andeutung, Rob und Michele hätten die Party früh verlassen, und merkte an, die Reiners seien über die Jahre an Nicks Verhalten gewöhnt gewesen.

Nach der Party

Es bleiben weiterhin Fragen offen, was danach genau geschah. Die Staatsanwaltschaft von L.A. County würde schließlich behaupten, Nick habe seine Eltern in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember tödlich erstochen. Ein Gerichtsmediziner des Los Angeles County Medical Examiner’s Office bestätigte später, das Paar sei am Sonntag an „mehreren Stichverletzungen durch scharfe Gewalt“ gestorben.

Laut mehreren Berichten checkte Nick irgendwann am Sonntag im Pierside Santa Monica Hotel ein, doch wann genau er dort ankam, ist unklar. Und als die Polizei ihn dort ausfindig machte, war Nick verschwunden. Mitarbeiter des Hotels sagten der „LA Times“, die Polizei habe das Hotel und die mögliche Rolle, die es bei dem mutmaßlichen Verbrechen gespielt haben könnte, noch bis Dienstag untersucht.

Die Festnahme

Nick wurde am Sonntagabend, dem 14. Dezember, festgenommen – nur wenige Stunden nachdem die Leichen seiner Eltern gefunden worden waren. Er wurde kurz nach 5 Uhr morgens am Montag, dem 15. Dezember, eingebucht. Eine Fahndung, geleitet von der Gang and Narcotics Division des LAPD zusammen mit einer Taskforce des U.S. Marshals Service, spürte Nick im Exposition Park in der Nähe der University of Southern California auf, etwa 15 Meilen vom Haus der Reiners entfernt.

Es ist weiterhin unklar, wie genau die Behörden Nick gefunden haben, doch der lokale ABC-Sender KABC beschaffte Aufnahmen, die Nick offenbar an einer Tankstellen-Kioskfiliale vor seiner Festnahme zeigen. Der Sender zeigte außerdem Videoaufnahmen von einer Vielzahl an Polizeifahrzeugen, die sich auf Nick außerhalb des Kiosks stürzten.

Mögliches Motiv, offene Fragen und wie es weitergeht

Weder Staatsanwälte noch Ermittler haben bislang zu einem möglichen Motiv für die mutmaßliche Tat gesprochen. Es gab außerdem viel Spekulation über Nicks jüngste psychische Verfassung und die Spannungen zwischen ihm und seinen Eltern in der Zeit vor der mutmaßlichen Tat. Während manche Berichterstattung rund um die O’Brien-Party nahelegte, die Reiners hätten sich zunehmend Sorgen wegen Nicks Verhaltens gemacht, sagte die Person, die mit der Times sprach, in den letzten Wochen sei nichts passiert, was darauf hindeute, dass Nick zu einem solchen Angriff fähig sei.

Noch vor drei Monaten klang Rob Reiner in einem Interview mit NPR optimistisch über Nick. Während er über ihren Film „Being Charlie“ sprach und nachdachte, sagte Reiner: „Ihm geht’s großartig … er hat seit über sechs Jahren keine Drogen genommen. Er ist an einem wirklich guten Punkt.“

Nick ist offiziell wegen zwei Fällen von Mord ersten Grades angeklagt, sowie mit einer besonderen Zusatzbehauptung, dass er eine gefährliche und tödliche Waffe benutzt habe – ein Messer. Reiner wird ohne Kaution in einem Gefängnis in der Innenstadt von Los Angeles festgehalten.

„Ja, Euer Ehren.“

Eine Anklageverlesung sollte ursprünglich am 16. Dezember stattfinden, aber Nicks Anwalt Alan Jackson sagte Reportern, sein Mandant sei medizinisch nicht freigegeben gewesen, um vor Gericht zu erscheinen. Am 17. Dezember erschien Nick dann vor Gericht, saß in einem plexiglasumschlossenen Bereich und trug einen gepolsterten blauen Suizidpräventionskittel mit einer Fessel um seine Taille. Jackson beantragte, das Plädoyer auf den 7. Januar zu verschieben, und als der Richter fragte, ob Nick zustimme, auf sein Recht auf eine zügige Anklageverlesung zu verzichten, antwortete er: „Ja, Euer Ehren.“

Außerhalb des Gerichts sagte Jackson Reportern: „Das ist eine verheerende Tragödie, die die Familie Reiner getroffen hat. Das erkennen wir alle. Unser Mitgefühl gilt der gesamten Familie Reiner. Es gibt sehr, sehr komplexe und ernste Fragen, die mit diesem Fall verbunden sind. Sie müssen gründlich, aber sehr sorgfältig behandelt und geprüft und untersucht und analysiert werden.“