Perry Bamonte: Details zur Beerdigung, Spendenaufruf für Hunde
Perry Bamonte von The Cure starb am 24. Dezember 2025. Beerdigung am 30. Januar 2026. Spenden und Reaktionen der Band.
Details zur Beerdigung und zum Todeszeitpunkt des verstorbenen The-Cure-Musikers Perry Bamonte sind nun öffentlich geworden. Demnach verstarb der 65-Jährige zu Heiligabend, und seine Beisetzung ist für den 30. Januar 2026 geplant.
Auf einer eigens eingerichteten Website heißt es: „A celebration of Perry Bamonte’s life. Perry Archangelo Bamonte (Teddy) Passed away peacefully at home after a short illness on Wednesday 24th December 2025 aged 65 years. Cherished husband of Donna, Much loved son of Pete and Joy, Loving brother of Daryl, Carla and the late Karen, Adored uncle and great uncle, Beloved son in law, Brother in law, Nephew and cousin. Sadly missed, remembered with love by all his family, friends and fans across the World. Funeral service to take place on Friday 30th January 2026, Attendance by invitation only. Donations in memory of Perry may be made to Devon Air Ambulance Trust and The Dogs Trust – Thank you.“
„Eine Feier des Lebens von Perry Bamonte. Perry Archangelo Bamonte (Teddy) ist am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich zu Hause verstorben. Geliebter Ehemann von Donna, innig geliebter Sohn von Pete und Joy, liebevoller Bruder von Daryl, Carla und der verstorbenen Karen, verehrter Onkel und Großonkel, geschätzter Schwiegersohn, Schwager, Neffe und Cousin. Schmerzlich vermisst, in liebevoller Erinnerung behalten von seiner gesamten Familie, seinen Freunden und Fans auf der ganzen Welt.
Viele Menschen sammeln Geld für Hunde
Und weiter: „Der Trauergottesdienst findet am Freitag, dem 30. Januar 2026, statt. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. Spenden zum Gedenken an Perry können an den Devon Air Ambulance Trust und den Dogs Trust geleistet werden – vielen Dank.“
Auf der Spendenwebseite sind etliche Kondolenzbekundungen versammelt. Und bis zum Donnerstagnachmittag (01. Januar 2026) sind rund 1230 Britische Pfund (rund 1440 Euro) an Spenden zusammengekommen.
Im Netz haben bereits die Cure-Mitglieder Roger O’Donnell und Reeves Gabrels von Perry Bamonte Abschied genommen. Sein Tod wurde am 26. Dezember über die Cure-Homepage verkündet.