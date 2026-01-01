Perry Bamonte: Details zur Beerdigung, Spendenaufruf für Hunde

„Eine Feier des Lebens von Perry Bamonte. Perry Archangelo Bamonte (Teddy) ist am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich zu Hause verstorben. Geliebter Ehemann von Donna, innig geliebter Sohn von Pete und Joy, liebevoller Bruder von Daryl, Carla und der verstorbenen Karen, verehrter Onkel und Großonkel, geschätzter Schwiegersohn, Schwager, Neffe und Cousin. Schmerzlich vermisst, in liebevoller Erinnerung behalten von seiner gesamten Familie, seinen Freunden und Fans auf der ganzen Welt.

Viele Menschen sammeln Geld für Hunde

Und weiter: „Der Trauergottesdienst findet am Freitag, dem 30. Januar 2026, statt. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. Spenden zum Gedenken an Perry können an den Devon Air Ambulance Trust und den Dogs Trust geleistet werden – vielen Dank.“

Auf der Spendenwebseite sind etliche Kondolenzbekundungen versammelt. Und bis zum Donnerstagnachmittag (01. Januar 2026) sind rund 1230 Britische Pfund (rund 1440 Euro) an Spenden zusammengekommen.

Im Netz haben bereits die Cure-Mitglieder Roger O’Donnell und Reeves Gabrels von Perry Bamonte Abschied genommen. Sein Tod wurde am 26. Dezember über die Cure-Homepage verkündet.