Kevin Spacey wird in wenigen Wochen in seinem ersten Film auftreten, seit er wegen massiver sexueller Belästigung in mehreren Fällen beschuldigt wurde. In dem bereits vor zwei Jahren abgedrehten „Billionaire Boys Club“ (startet im Juli) spielt er den Betrüger Ron Levin. Der Film erzählt von einer realen Begebenheit und dreht sich um einen Investment-Zirkel, der die Familien von Harvard-Studenten in Los Angeles in den frühen 1980er Jahren zu schmutzigen Geldgeschäften verführen wollte. An Spaceys Seite sind Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse und Ansel Elgort zu sehen. Kevin Spacey und #metoo Der Schauspieler wurde 2017 unter anderem beschuldigt, den damals…