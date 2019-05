Jan Böhmermann könnte in die Ibiza-Affäre verwickelt sein, die derzeit die politischen Verhältnisse in Österreich durcheinander wirbelt. Diese Vermutung beruht auf unklaren Formulierungen des Satirikers in der Vergangenheit, mit denen er bereits die Existenz eines Ibiza-Treffens des nun ehemaligen Vizekanzlers Österreichs, Heinz-Christian Strache (FPÖ), mit einer dubiosen russischen Millionärin mit angeblichen politischen Interessen, die „Kronen-Zeitung“ zu „übernehmen“, andeutete. Zudem frohlockte Böhmermann in der letzten Sendung seines „Neo Magazin Royale“, dass Österreich am Folgetag brennen werde.

Bislang gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, inwiefern Böhmermann in die Sache verstrickt ist. Natürlich schützen die berichtenden Medien, darunter u.a. der „Spiegel“, ihre Quellen. Doch der ZDF-Moderator legte nun auf Twitter nach.

„Neo Magazin live in Concert“ auf Amazon.de kaufen

Do They Know It’s Europe?

„Kleiner Hinweis in eigener Sache: Wäre gut, wenn MEHR Leute ein neomagazin Abo abschließen würden! Sendung läuft immer donnerstags bei ZDFneo. Inhalt der Show (grob): Jede Woche aufs neue vergeblich versuchen, sich ins ZDF Hauptprogramm hochzuspielen (erfolglos na klar).“

Kooperation

Nur wenig später ergänzte Böhmermann: „Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet!!! Link folgt gleich.“ Hinter dem Link versteckt sich ein Countdown, der bis Mittwochabend 20.30 Uhr reicht. Die URL verrät dazu den Slogan „Dotheyknowitseurope“. Da es sich um den Mittwoch handelt, betrifft es nicht die nächste „Neo Magazin“-Sendung.

Ob all das nun in einem Zusammenhang steht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Fakt ist, dass Jan Böhmermann mit gleich mehreren Anspielungen verdeutlichte, Kenntnisse von der ganzen Strache-Affäre zu haben. Möglicherweise wurde seiner Redaktion Material zugespielt. Vielleicht spielt der Comedian aber auch mit seinen Zuschauern und den Medien, um für sich Aufmerksamkeit zu erzeugen oder ironisch darauf hinzuweisen, dass es völlig sinnlos ist, ihn in solch einer politisch folgenschweren Nummer überhaupt ins Spiel zu bringen.