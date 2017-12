â€žNeo Magazin Royaleâ€œ: BÃ¶hmermann-RÃ¼ckkehr bekannt gegeben worden

An Weihnachten gibt es nichts zu lachen – jedenfalls nicht für Fans von Jan Böhermann und seinem „Neo Magazin Royale“. Wie viele andere Comedy-Shows pausiert auch das Late-Night-Magazin von ZDF Neo. Allerdings dauert die Winterpause im Fall des Satirikers etwas länger als nur bis kurz ins neue Jahr hinein.

Wie der öffentlich-rechtliche Spartensender am Dienstag (19. Dezember) bekannt gab, kehrt Böhmermann am 01. Februar 2018 (wie gewohnt am Donnerstag um 22.15 Uhr, in der Wiederholung am Freitag im ZDF-Nachtprogramm) zurück auf die Mattscheibe für weitere Episoden des „Neo Magazin Royale".

Mehr Folgen des „Neo Magazin Royale“

Im kommenden Jahr wird die Frequenz des erfolgreichen und preisgekrönten Formats gesteigert. Wie ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler vor einigen Wochen in einem Interview mitteilte, wird das „Neo Magazin Royale“ auf 38 Folgen im Jahr aufgestockt. Bis jetzt gab es lediglich 34 Episoden zu sehen. Höchstwahrscheinlich fällt die Sommerpause dann etwas kürzer aus für Jan Böhmermann.

Der 36-Jährige gab unlängst bekannt, Pläne für eine tägliche Late-Night-Show in der Nachfolge von Showgrößen wie Harald Schmidt nach der Posse um sein Erdogan-Gedicht nicht mehr weiter zu verfolgen. Der Wochenzeitung „Die Zeit“ sagte er: „In der Welt meiner Großmutter, wo das Fernsehen Leitmedium ist, wäre das die richtige Idee.“ Aber er selbst gucke kein Fernsehen mehr. „Meinen Tag ordnet mir Twitter ein. Permanent. Ich kenne diese Sehnsucht nach der Daily-Late-Night-Show. Aber das ist nur Sentimentalität.“