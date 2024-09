Jane’s Addiction: Erstes Statement nach Fight auf der Bühne

Jane’s Addiction haben sich per Instagram-Story bei ihren Fans für den Auftritt in Boston entschuldigt, bei dem Perry Farrell auf Dave Navarro losgehen wollte, die beiden sich fast schlugen. Farrell konnte nur mit Mühe von einer Eskalation abgehalten werden.

„Wir möchten uns aufrichtig bei unseren Fans für die Ereignisse der letzten Nacht entschuldigen. Aus diesem Grund werden wir die Show morgen Abend in Bridgeport absagen. Rückerstattungen werden an Ihrem Kaufort ausgestellt. Oder wenn Sie über einen Drittanbieter (StubHub, SeatGeek, etc.) gekauft haben, wenden Sie sich direkt an diesen. Dankeschön, Jane’s Addiction.“

Eine Erklärung für den Fight ist dies indes nicht. Fans würden gerne wissen, wie es mit Jane’s Addiction weitergeht. Neue, in den sozialen Medien aufgetauchte Videos wollen belegen, dass Perry Farrell auf seine Kollegen, vor allem Navarro, losging, weil die Band das Tempo in bestimmten Song-Passagen anzog.

So hätten Farrells Kollegen möglicherweise verhindern wollen, dass Farrell, dessen Stimmprobleme nicht zu überhören sind, in ruhigeren, instrumentalen Songabschnitten redet oder gar singt.

Jane’s Addiction: Das ist passiert

Das Konzert der wiedervereinten Jane’s Addiction in Boston endete am Freitag (13.09.) vorzeitig, nachdem Sänger Perry Farrell Gitarrist Dave Navarro mitten im Song auf der Bühne geschlagen hatte.

Wie ein Video der Show zeigt, wurde Farrell während einer Performance von „Ocean Size“ aus einem nicht klaren Grund wütend. Er ging auf Navarro zu und rammte seine Schulter in den Rücken des Gitarristen. Ein aggressiver und verärgerter Farrell schrie Navarro an. Der war sichtlich verwirrt, und Farrell landete schließlich einen rechten Haken auf Navarros Schulter.

Farrells Frau Etty schrieb eine lange Erklärung

„Was zum Teufel?“ fragte Navarro, während ein Crewmitglied versuchte, Farrell zurückzuhalten. Als der Sänger versuchte, das Crewmitglied zu umgehen und Navarro erneut anzugreifen, eilten zwei weitere Crewmitglieder und sogar Bassist Eric Avery herbei, um Farrell zurückzuhalten und hinter die Bühne zu bringen.

Schließlich verließ auch Navarro die Bühne, und das Konzert endete nach 11 Liedern – drei oder vier Lieder weniger als bei den bisherigen Shows der Jane’s Addiction-Wiedervereinigungstour.

Jane’s Addiction hat sich bis zum Sonntag nicht zu dem Vorfall geäußert, und auch Averys Instagram – das während der Tour häufig Updates gepostet hatte – erwähnte den Vorfall nicht. Allerdings schrieb Farrells Frau Etty eine lange Erklärung in den sozialen Medien, in der sie die Situation erläuterte.

„Nun, sie zündeten das Dynamit“

„Es gab offensichtlich viel Spannung und Feindseligkeit zwischen den Mitgliedern… die Magie, die die Band so dynamisch gemacht hat. Nun, sie zündeten das Dynamit“, schrieb Etty Lau Farrell.

„Perrys Frustration hatte sich Nacht für Nacht angestaut. Er hatte das Gefühl, dass die Lautstärke auf der Bühne extrem hoch war und die Band seine Stimme übertönte. Perry litt jede Nacht unter Tinnitus und Halsschmerzen. Aber als das Publikum in der ersten Reihe anfing, sich bei Perry zu beschweren und ihn zu beschimpfen, dass die Band zu laut spielte und sie ihn nicht hören konnten, rastete Perry aus.“