Konzertfiasko bei Jane’s Addiction: Perry Farrell schlägt Dave Navarro

Das Konzert der wiedervereinten Jane’s Addiction in Boston endete am Freitag (13.09.) vorzeitig, nachdem Sänger Perry Farrell Gitarrist Dave Navarro mitten im Song auf der Bühne geschlagen hatte.

Wie ein Video der Show zeigt, wurde Farrell während einer Performance von „Ocean Size“ aus einem nicht klaren Grund wütend, ging auf Navarro zu und rammte seine Schulter in den Rücken des Gitarristen. Ein aggressiver und verärgerter Farrell schrie Navarro an, der sichtlich verwirrt war, und landete schließlich einen rechten Haken auf Navarros Schulter. „Was zum Teufel?“ fragte Navarro, während ein Crewmitglied versuchte, Farrell zurückzuhalten. Als der Sänger versuchte, das Crewmitglied zu umgehen und Navarro erneut anzugreifen, eilten zwei weitere Crewmitglieder und sogar Bassist Eric Avery herbei, um Farrell zurückzuhalten und hinter die Bühne zu bringen. Schließlich verließ auch Navarro die Bühne, und das Konzert endete nach 11 Liedern – drei oder vier Lieder weniger als bei den bisherigen Shows der Jane’s Addiction-Wiedervereinigungstour.

Hier gibt es ein Video des Vorfalls zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Laut „Variety“ brodelten die Spannungen zwischen den Bandmitgliedern bereits seit dem Start der Tour im August, der ersten Tournee der „Core Four“-Besetzung seit 14 Jahren. Bei früheren Auftritten hatte Farrells ausgedehntes Reden mit dem Publikum Navarro auf der Bühne sichtlich frustriert. „Variety“ bemerkte auch, dass mehrere Konzertkritiken erwähnten, dass Farrell während der gesamten Performance eine Flasche Rotwein auf der Bühne getrunken hatte.

Doch keiner der vorherigen Zwischenfälle – einschließlich zweier problematischer Shows in New York City in der Woche davor – ließ erahnen, was in Boston passieren würde: JamBase berichtete, dass der Konflikt während des Songs „Mountain Song“ begann, als Farrell Navarro anschrie. Die Streitereien zogen sich über den nächsten Song „Three Days“ hin und gipfelten schließlich im Schlag während „Ocean Size“.

Jane’s Addiction: Bislang kein Statement der Band

Jane’s Addiction hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert, und auch Averys Instagram – das während der Tour häufig Updates gepostet hatte – erwähnte den Vorfall nicht. Allerdings schrieb Farrells Frau Etty eine lange Erklärung in den sozialen Medien, in der sie die Situation erläuterte.

„Es gab offensichtlich viel Spannung und Feindseligkeit zwischen den Mitgliedern… die Magie, die die Band so dynamisch gemacht hat. Nun, das Dynamit wurde gezündet“, schrieb Etty Lau Farrell. „Perrys Frustration hatte sich Nacht für Nacht angestaut. Er hatte das Gefühl, dass die Lautstärke auf der Bühne extrem hoch war und seine Stimme von der Band übertönt wurde. Perry litt jede Nacht unter Tinnitus und Halsschmerzen. Aber als das Publikum in der ersten Reihe anfing, sich bei Perry zu beschweren und ihn zu beschimpfen, dass die Band zu laut spielte und sie ihn nicht hören konnten, rastete Perry aus.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Etty fügte hinzu, dass es auch hinter der Bühne zu einem Streit zwischen Farrell und Avery kam, bei dem Avery Farrell in den Schwitzkasten nahm und ihn dreimal in den Bauch schlug. „Perry war für die nächsten 30 Minuten wie ein wildes Tier – er beruhigte sich nicht, sondern brach schließlich zusammen und weinte und weinte“, berichtete Etty von der Szene hinter der Bühne. „Eric, nun ja, entweder verstand er nicht, was Deeskalation bedeutet, oder er nutzte die Situation aus und landete ein paar billige Schläge auf Perry.“

Liam Gallagher gibt seinen Senf dazu

Liam Gallagher, ein Experte für Streitigkeiten innerhalb von Bands, twitterte als Reaktion auf das Video des Jane’s-Addiction-Streits: „Ihre Einstellung stinkt.“ Als ein Fan scherzhaft bemerkte, dass bei der Oasis-Wiedervereinigungstour ein ähnlicher Vorfall zwischen Liam und Noel passieren könnte, antwortete Liam: „Ich glaube nicht, wir sind heutzutage sehr professionell und werden euch umhauen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Jane’s Addiction-Wiedervereinigungstour soll – zumindest vorerst – am Sonntagabend in Bridgeport, Connecticut, weitergehen. Die Tour selbst soll am 16. Oktober in der Heimatstadt der Band, Los Angeles, enden. Diese Tour war das erste Mal seit 14 Jahren, dass die „Core Four“-Besetzung – Farrell, Navarro, Avery und Schlagzeuger Stephen Perkins – zusammen auf Tournee ging. Dies folgt auf Navarros vorübergehenden Ausstieg aus der Band aufgrund eines langen Kampfes gegen Long Covid.