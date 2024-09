Nach Bühnenfiasko: Jane’s Addiction tun jetzt das einzig Richtige

Gute – oder schlechte Nachricht? Jane’s Addiction haben in ihren sozialen Netzwerken eine Pause angekündigt. Das ist die Konsequenz eines Bühnenfiaskos vom Freitag (13. September 2024) in Boston – Sänger Perry Farrell ging mitten im Song auf Gitarrist Dave Navarro los.

Der Auftritt musste abgeblasen werden. Nach einer Ankündigung am Samstag, dass ein nächstes Konzert ausfalle, kam am heutigen Montag die neue Meldung:

Jane’s Addiction auf Facebook:

„To all the fans, The band have made the difficult decision to take some time away as a group. As such, they will be cancelling the remainder of the tour. Refunds for the cancelled dates will be issued at your point of purchase – or if you purchased from a third-party resale site like StubHub, Seat Geek, etc, please reach out to them direct. Thank you, Jane’s Addiction.“

„An alle Fans, die Band hat die schwierige Entscheidung getroffen, sich als Gruppe eine Auszeit zu nehmen. Aus diesem Grund werden sie den Rest der Tournee absagen. Rückerstattungen für die stornierten Termine werden an Ihrem Verkaufsort ausgestellt – oder falls Sie über eine Wiederverkaufsseite wie StubHub, Seat Geek, etc. gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an diese. Vielen Dank! Jane’s Addiction“

Jane’s Addiction wollen demnach versuchen, die Zukunft der Band zu sichern. Das geht nur, wenn die jetzige Live-Konstellation fürs Erste pausiert.

Jane’s Addiction: Ursache von Streit zwischen Farrell und Navarro

Neue, in den sozialen Medien aufgetauchte Videos wollen belegen, dass Perry Farrell auf seine Kollegen, vor allem Navarro, losging, weil die Band das Tempo in bestimmten Song-Passagen anzog.

So hätten Farrells Kollegen möglicherweise verhindern wollen, dass Farrell, dessen Stimmprobleme nicht zu überhören sind, in ruhigeren, instrumentalen Songabschnitten redet oder gar singt.