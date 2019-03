Die Doku „Leaving Neverland“ wird auch in Deutschland gezeigt, und zwar bald: Am 06. April zeigt ProSieben den umstrittenen Film, in dem zwei Männer behaupten, im Kindesalter von Michael Jackson sexuell missbraucht worden zu sein.

ProSieben zeigt „Leaving Neverland“ am 6. April zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Während der US-Sender HBO die Dokumentation in zwei Teilen ausstrahlte, präsentiert der deutsche Sender den Film an einem Stück. Die Ausstrahlung lässt sich Pro Sieben anscheinend einiges kosten. Der Preis für die Senderechte liege „genau in dem Rahmen, den man bei internationalen Dokus dieser Größe erwarten kann“, teilte ein ProSieben-Sprecher auf Anfrage des „Spiegel“ mit.

„Die Dokumentation und die Reaktionen darauf zeigen, wie breit das öffentliche Interesse an Michael Jackson und den Anklagen gegen ihn ist“, teilte ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel mit. Kindesmissbrauch sei eines der größten gesellschaftlichen Tabu-Themen. Vaupel gab auch zu Protokoll, Kirche, Künstler und andere hätten sich „immer wieder das Schweigen ihrer Opfer erkauft“.

Der Jackson-Clan dementiert sämtliche Anschuldigungen gegen den 2009 verstorbenen Popstar.

TV-Tipp: „Leaving Neverland“

ProSieben, 06. April, 20:15 Uhr.