Michael Jackson: Neue Doku über die letzten Minuten seines Lebens

Foto: Getty Images, Pool. All rights reserved.

Die Doku „Killing Michael Jackson“ wirft neues Licht auf den mysteriösen Tod des King Of Pop

Selbst Jahre nach Michael Jacksons Tod herrscht noch Unklarheit über die genauen Gründe, die 2009 zu seinem Ableben führten. Auf diese soll nun in der von der britischen Firma Zig Zag produzierten Dokumentation „Killing Michael Jackson“ neues Licht geworfen werden.

Der TV-Riese Discovery Networks erstand die Rechte an der Dokumentation, um sie bald international auf Kanälen in Italien, Polen und auch Deutschland ausstrahlen zu können. Im Fokus des einstündigen Beitrags stehen die drei Kriminalbeamten Orlando Martinez, Dan Myers und Scott Smith, die damaligen Leiter der Ermittlungen rund um den Tod Jacksons.

Jetzt „Bad“ von Michael Jackson auf amazon.de bestellen

Tonbandaufnahmen von Michael Jacksons Leibarzt

Martinez, Myers und Smith treffen, seit sie im Fall des verstorbenen King of Pop gemeinsam ermittelten, in „Killing Michael Jackson“ das erste mal wieder aufeinander und versprechen exklusive neue Informationen und Details aus den damaligen Akten. Auch Tonbandaufzeichnungen von Interviews mit Zeugen und Jacksons Leibarzt Conrad Murray, der 2011 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, sollen in der Dokumentation zu hören sein.

Kooperation

Trotz Murrays Verurteilung wird in „Killing Michael Jackson“ seine Schuld am tragischen Tod des Popstars noch einmal neu eingeschätzt. Auch Einblicke in seine persönliche Beziehung zum Musiker werden gewährt.

Was passierte in den letzten Minuten vor Michael Jacksons Tod?

Noch nie haben Augenzeugen und Kriminalbeamte so detailliert über die letzten Minuten vor Jacksons Tod und dessen Folgen im Fernsehen berichtet. Laut „Hollywood Reporte“ äußerte sich der Geschäftsführer von Zig Zag Productions positiv darüber, dass weltweit Interesse an der Dokumentation gezeigt wird. Das Blatt zitiert ihn mit den Worten: „Dieser Film wird dem Publikum einen faszinierenden Einblick in die letzten Momente im Leben des Michael Jackson geben und den Prozess beleuchten, der letztendlich zur Festnahme und Verurteilung von Dr Conrad Murray führte.“