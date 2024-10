Janet Jackson bricht Schweigen nach Tod ihres Bruders Tito

Janet Jackson hat sich zum ersten Mal seit dem Tod ihres Bruders Tito Jackson öffentlich geäußert. Der Gitarrist der Jackson 5 war am 15. September 2024 im Alter von 70 Jahren verstorben. Die Todesursache konnte zunächst nicht ermittelt werden. Es wird derzeit aber angenommen, dass Tito Jackson den Folgen eines schweren Herzinfarkts erlag.

In einer seiner kurzen Nachricht, die Janet Jackson bei Instagram neben einem Schwarz-Weiß-Foto der Geschwister postete, schrieb die Sängerin: „Mögest du in ewigem Frieden ruhen. Ich vermisse dich so sehr!“

Polizei bestätigte medizinischen Notfall bei Tito Jackson

In einer am 16. September veröffentlichten Erklärung der Polizei hieß es zu den Umständen, die zu Jacksons Tod führten, dass der Musiker am Abend des 15. September am American Heritage Plaza medizinische Hilfe benötigte. Daraufhin wurde ein Krankenwagen angefordert, der Jackson auch in eine Klinik brachte. Dort wurde er dann für tot erklärt. Er befand sich zuvor, wie ein Bekannter bestätigte, auf einer Autofahrt von New Mexico nach Oklahoma.

Tito Jackson kam am 15. Oktober 1953 in Gary, Indiana, als drittes Kind der neun Jackson-Sprösslinge auf die Welt. Später wurde er Teil der Jackson Five, agierte auch als Backgroundsänger. Im Jahr 2011 veröffentlichte er mit „So Far, So Good“ seine erste Solo-Platte, zehn Jahre später folgte mit „Under Your Spell“ eine weitere.

„Es wird immer ‚Tito Time‘ sein“: Söhne trauern um ihren Vater

Als die Nachricht von Tito Jacksons Tod bekannt wurde, teilten seine Söhne TJ, Taj und Taryll auf Instagram ihre Trauer in einer gemeinsamen Nachricht: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater Tito Jackson, Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame, nicht mehr unter uns weilt. Wir sind schockiert, traurig und untröstlich. Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um alle Menschen und ihr Wohlergehen kümmerte.“

In dem Statement heißt es weiter: „Einige von euch kennen ihn vielleicht als Tito Jackson von den legendären Jackson 5, andere kennen ihn als ‚Coach Tito‘ oder als ‚Poppa T.‘ Nichtsdestotrotz wird er sehr vermisst werden. Für uns wird es immer ‚Tito Time‘ sein. Bitte denkt daran, das zu tun, was unser Vater immer gepredigt hat, nämlich einander zu lieben. Wir lieben dich, Pops.“