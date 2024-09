Tito Jackson: Todesursache einen Schritt näher gekommen

Die (Musik-)Welt trauert noch immer um Tito Jackson, einem Gründungsmitglied der Jackson 5 und späteren The Jacksons. Derweil haben die Behörden bestätigt, dass der 70-Jährige am Abend des 15. September in Gallup, New Mexico, an den Folgen eines medizinischen Vorfalls verstorben ist. Dieser „medizinische Vorfall“ allerdings ist noch nicht näher spezifiziert.

In einer am 16. September veröffentlichten Erklärung des Gallup Police Department werden die Ereignisse, die zu Jacksons Tod führten, einigermaßen detailliert beschrieben. Din Beamter soll gegen 18:17 Uhr in der Nähe des American Heritage Plaza angehalten haben. Zuvor hatte jemand ihn auf eine Person aufmerksam gemacht, die sofortige medizinische Hilfe benötigen würde.

Gallup Police Department:

Am 15. September 2024, um 18:17 Uhr, wurde ein Beamter des Gallup Police Department in der Nähe des American Heritage Plaza, 702 US Highway 491, angehalten. Der Beamte wurde auf eine Person aufmerksam gemacht, die medizinische Hilfe benötigte, und forderte umgehend einen Krankenwagen an.

Die Person wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus in Gallup, NM, gebracht, wo sie für tot erklärt wurde.

Vorläufige Untersuchung, die noch nicht abgeschlossen ist

Daraufhin forderte das Krankenhaus die Anwesenheit von Kriminalbeamten und dem Büro des medizinischen Ermittlers an.

Der Verstorbene wurde als der 70-jährige Toriano ‚Tito‘ Jackson aus Tulsa, Oklahoma, identifiziert.

Diese Informationen stammen aus einer vorläufigen Untersuchung, die noch nicht abgeschlossen ist. Die Ermittler befragen aktiv Zeugen und prüfen sowohl physische als auch elektronische Aufzeichnungen. Die Erkenntnisse der Behörde über die Fakten und Umstände können sich noch ändern, wenn weitere Beweise gesammelt und ausgewertet werden.“

Todesursache: Herzinfarkt?

Die offizielle Todesursache ist also noch nicht bekannt. Steve Manning, ein langjähriger Freund und ehemaliger Manager der Jackson-Familie, hat Berichten von „Entertainment Tonight“ zufolge eine Thoerie. Er sagt, dass Tito vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hat, als er von New Mexico nach Oklahoma fuhr.

Den Tod Tito Jacksons gaben zunächst seine drei Söhne, die auch als Gruppe 3T Musik machen, bekannt. Sie ließen verlauten: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, der Rock ’n’ Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt. Wir sind schockiert, traurig und untröstlich. Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um das Wohlergehen aller Menschen gekümmert hatte.“

Tito Jackson kam am 15. Oktober 1953 in Gary, Indiana, als drittes Kind der neun Jackson-Sprösslinge auf die Welt. Später wurde er Part der Jackson Five. Dort war er vor allem als Backgroundsänger sowie als Gitarrist tätig. Im Jahr 2011 veröffentlichte er mit „So Far, So Good“ seine erste Solo-Platte, zehn Jahre später folgte die zweite – „Under Your Spell“.

Der US-Musiker hinterlässt drei Kinder.