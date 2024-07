Jason Derulo starb fast an einem Genickbruch

Jason Derulo erklärte in der Vergangenheit bereits des Öfteren, zur Vorbereitung auf Tourneen oder Musikvideos diszipliniert zu trainieren. Doch vor zehn Jahren habe ihm genau das fast das Leben gekostet, wie der Sänger nun in einem Podcast-Beitrag berichtet.

Jason Derulo trat als Gast in dem Podcast „I Am Paris“ auf, in dem er mit Host und Hotelerbin Paris Hilton über einen lebensgefährlichen Unfall sprach. Der 34-Jährige hätte 2013 zur Vorbereitung auf seine „Future History World Tour“ einen strikten Trainingsplan verfolgt. Schließlich sei es „die größte Tour meines Lebens“ gewesen, erklärte Derulo in dem Gespräch. Dazu habe sein Trainer ihn 50 Rückwärtssaltos hintereinander machen lassen, „was einer der schlimmsten Ideen war“. Während der Übung sei Derulo ausgerutscht und auf seinem Kopf gelandet. Dabei brach sich der Sänger den zweiten Halswirbel.

Jason Derulos Mutter fuhr ihn ins Krankenhaus

Den Moment beschreibt Jason Derulo folgendermaßen: „Als es passierte, hörte ich ein lautes Knacken und dachte nur: ‚Heilige Scheiße, war es das? Endet das alles so?’ Und alle nur denkbaren Gedanken gingen mir in diesem Moment durch den Kopf“. Da er wusste, dass seine Mutter vor der Turnhalle im Auto auf ihn wartete, richtete sich der Sänger auf, hielt seinen Hals fest und begab sich zu seiner Mutter ins Auto, die ihn ins Krankenhaus fuhr. Der Weg dorthin sei „die Hölle auf Erden“ für ihn gewesen, denn er befürchtete, auf dem Beifahrersitz zu sterben: „[…] aber das wollte ich mir nicht anmerken lassen“.

Der behandelnde Arzt im Krankenhaus erklärte ihm anschließend, dass er Glück im Unglück gehabt habe. Derulo habe sich einen Galgenbruch zugezogen, „denselben Bruch, der entsteht, wenn man gehängt wird“. Er könne sich glücklich schätzen, lebend und ohne weitere nachhaltigen Lähmungen davon gekommen zu sein. Dennoch sei der Sänger für die folgenden sieben Monate außer Gefecht gesetzt gewesen.

Tour gestoppt

Der Unfall führte dazu, dass Derulo anschließend seine Tour absagen musste. Allerdings ging er, nachdem er sich wieder erholt hatte, auf seine erste Headliner-Tour, die er „Tattoo World Tour“ nannte. In der Zeit entstand auch sein Erfolgsalbum „Talk Dirty“ (2014), auf dem Hits wie „Other Side“, „Marry Me“ und „Wiggle“ zu hören sind. Letzterer positionierte sich auf Platz sechs der deutschen Charts.