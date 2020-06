Jason Isbell and The 400 Unit: Deutschland-Konzerte verschoben

Endlich Klarheit! Einen Auftritt von Green Day in der Berliner Wuhlheide wird es 2021 geben.

Nachdem auf Grund des Coronavirus ein bundesweites Veranstaltungsverbot verhängt wurde, mussten alle Band ihre Konzert-Sommerpläne begraben. Auch Green Day. Doch Green Day werden ihr Konzert in Berlin nachholen. Knapp ein Jahr später wird der Auftritt nun wie erwartet in der Berliner Wuhlheide stattfinden. Besser spät als nie Lieber ein Jahr länger warten, als gar nicht warten – das müssen sich auch die Anhänger des amerikanischen Punk-Rock Trios gedacht haben. Die Band um Leadsänger Billie Joe Armstrong wird nun anstatt am 03. Juni diesen Jahres am 07. Juni nächstes Jahr in Berlin Songs wie „American Idiot“ zum Besten geben. Bereits gekaufte…