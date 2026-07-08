Was glaubt J.D. Vance eigentlich?

J.D. Vance hat sein Erwachsenenleben damit verbracht, sich Amerika zu erklären, und kann sich doch nicht selbst erklären. „Communion“ ist seine zweite Memoiren und handelt theoretisch von Vances Konversion zum Katholizismus. Die entscheidende Offenbarung ereignet sich jedoch weder im Vatikan noch in einer französischen Kathedrale. Nein, sie geschieht an einem trostloseren Ort: Hollywood, USA.

Gott hatte mir eine einzigartige Perspektive geschenkt, und ich lernte ein paar Dinge. Das erste: Der soziale Wettbewerb, den ich an der Yale Law School beobachtete, setzt sich bis ganz nach oben fort. Der Hollywood-Superagent Ari Emanuel lud mich zu seiner Pre-Oscar-Party ein. Es war das beste People-Watching-Erlebnis meines Lebens. Irgendwann in der Nacht deutete jemand auf eine Gruppe, die den Raum betrat, und bemerkte: „Die P***y-Patrouille“ – so nannte unser Mitgast Leonardo DiCaprios Entourage – „ist eingetroffen.“ Sie sorgten für Aufsehen, tranken viel und verschwanden wieder, bevor ich auch nur einen Blick auf Leo erhaschen konnte.

Ob Vance jemals Präsident wird, weiß ich nicht – aber er ist jetzt schon der Bürgermeister der Demutsprahlerei. Yale, der Typ aus „Entourage“, Leo und die Pussy-Patrouille (züchtig mit Sternchen). Alles in 104 Wörtern! Auf der nächsten Seite folgen weitere Erkenntnisse. Noch immer auf der Party, entdeckt Vance einen Milliardär – nicht Peter Thiel, Vances persönlichen Milliardär – der sich mit Matt Damon und Denzel Washington amüsiert. Vance wendet sich einem neuen Bekannten zu, den er als „kleinen Promi“ beschreibt. Sein Strohmann-Freund stellt eine Beobachtung an.

Humblebrag-Olympionike

„Schau sie dir an, Mann. Das ist wieder die Highschool. Der ungelenke Typ, der zu laut über die Witze des coolen Kids lacht. Die Mädchen, die um sie herumschwirren. Der Streber, der ihnen zu viel Aufmerksamkeit schenkt; der coole Kid, der sie halb ignoriert.“

Vance liefert einen Dreiwort-Todesstoß.

„Er hatte recht.“

Ach, komm.

NACH EINER ERSCHRECKENDEN KINDHEIT war Vances Erwachsenenleben eine Abfolge von Expressdurchläufen auf der Wasserrutsche des Ehrgeizes, finanziert vom amerikanischen Establishment. Die Marines. Yale Law School. Silicon Valley und Hollywood. Ein unheimlicher Milliardär. (Peter Thiel schoss Vances Senatskampagne 15 Millionen Dollar zu.) Heute wohnt er in der Number One Observatory Circle, dem 9.000 Quadratfuß großen Amtssitz des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, wo die US-Navy für ihn und seine Familie sorgt.

Trotzdem möchte Vance, dass Sie wissen: All diese Institutionen sind Mist. Das leuchtet nicht ein, wie die Dichter sagen würden. Alle Politiker sind Schaumschläger, aber man muss den Schaum verkaufen können. Vance will Ihnen weismachen, er gehöre zur Elite und sei gleichzeitig gegen sie.

Das ist eine schwere Last.

Nixons Schatten

Vance ist der jüngste Vizepräsident seit Richard Nixon, und nun ja, es gibt gewisse Parallelen. (Nixon sagte Henry Kissinger 1972, „die Professoren sind der Feind.“ Vance zitierte diesen Satz in seiner Rede auf dem GOP-Parteitag 2024.) Nixon wurde mit 37 Jahren Vizepräsident, Vance mit 40. Beide hörten nie auf zu glauben, dass die Eliten auf sie herabblicken. Nixon gestand schließlich den Preis dieser Verbitterung in einer Rede an seine Mitarbeiter kurz vor seinem Rücktritt 1974.

„Wer euch hasst, gewinnt nicht, solange ihr ihn nicht hasst. Und dann richtet ihr euch selbst zugrunde.“

J.D. Vance sollte sich das auf ein Kissen sticken lassen. Nixons eigentliche Tragödie war nicht Watergate. Das war nur die letzte Szene. Sein Untergang war zwei Jahrzehnte in der Entstehung, ein Unfall in Zeitlupe, bei dem ein begabter Mann langsam vom Groll aufgefressen wird, bis jede moralische Rationalisierung Sinn ergibt. Nixon regierte durch die Bestätigung seiner Verfolgungsängste, und das wurde ihm zum Verhängnis.

Beim Lesen von „Communion“ wartete ich darauf, dass Vance diese Versuchung in sich selbst anerkennt. In einem Jahrzehnt hat sich Vance vom Liebling aller zu einem Trump-hörigen Demagogen gewandelt, der Lügen über haitianische Einwanderer verbreitet und wiederholt erklärt, er schere sich einen Dreck um die Ukraine oder kinderlose Amerikaner. Seine Geschichte begann als herzerwärmende Geschichte eines jungen Mannes, der sich über die traditionellen Fluchtwege Amerikas in Sicherheit gebracht hatte. Jetzt gießt Vance Napalm auf die Leiter und erzählt den Armen da unten, es sei besser zu brennen.

Gott oder Trump

Vance möchte, dass Sie glauben, „Communion“ handele davon, wie ein Mann Gott findet. Das stimmt nicht. Es geht darum, was passiert, wenn religiöse Überzeugung auf einen Personenkult trifft. Vance argumentiert, Gott müsse an erster Stelle stehen. Seine politische Karriere deutet darauf hin, dass er seinem eigenen Glauben nicht traut.

Vance, einst Atheist, stellt seine neue Religion als durchdacht und ritualgeprägt dar, als das Christentum eines denkenden Menschen, geformt von Augustinus und Aquin. Der Katholizismus verlangt Geduld, Demut und Glauben an unbeweisbare Wahrheiten. Augustinus, Vances gewählter Schutzpatron, entwickelte die Idee des ordo amoris – der rechten Ordnung der Lieben. Politik, Ehrgeiz, Nation: alles achtenswert, aber nichts darf je Gott verdrängen.

Das ist nicht Donald Trump.

Der Katholizismus lehrt Demut und Güte. Der Trumpismus setzt auf Loyalität gegenüber dem obersten Anführer. Er belohnt Groll statt Barmherzigkeit und stellt den totalen Sieg über die Tugend. Der Katholizismus fordert die Gläubigen auf, bessere Menschen zu werden. Der Trumpismus fordert Sie auf, Ihren Feinden eine reinzuhauen.

Das goldene Kalb

Das ist Vances Dilemma. Erlauben Sie mir, Sie zurück in den Alttestamentskurs zu nehmen, den ich bei den Jesuiten an der Loyola University of Chicago belegte. Im Buch Exodus kommen die Israeliten am Berg Sinai an, nachdem sie der Sklaverei in Ägypten entkommen sind. Mose steigt den Berg hinauf, um die Zehn Gebote zu empfangen. Die Israeliten verlieren die Geduld beim Warten auf seine Rückkehr. Sie werden unruhig und aggressiv. Sie haben es satt, auf einen Gott zu warten, den sie nicht sehen können, schmelzen ihr Gold ein und errichten ein goldenes Kalb – ein vertrautes Götzenbild, das Macht und Gewissheit verkörpert.

Mose kehrt zurück und ist, nun ja, stinksauer. Er zerstört das Kalb in einem Wutanfall und tötet 3.000 seiner verirrten Anhänger. Die Israeliten hatten die Religion nicht aufgegeben. Sie hatten einen Gott, der Geduld, Demut und Gehorsam verlangte, gegen die schnelle Lösung eingetauscht. Das ist die universelle Versuchung – nicht aufzuhören zu glauben, sondern den Glauben auf etwas Lautes, Unmittelbares und Zorniges zu übertragen.

Ich musste beim Lesen von Vances „Communion“ an das goldene Kalb denken, und ja, Trumps Vorliebe für alles Goldene ersparte mir dabei größere Gehirnanstrengungen.

Auf dem Papier hat Vance Augustinus‘ Beharren angenommen, dass kein irdisches Streben – weder Ehrgeiz noch Macht – über Gott stehen darf. Im wirklichen Leben fungiert Vance als Johannes der Irre und evangelisiert für Trump, einen Mann, der Vergötzung verlangt. Sein Gebot ist eines: Loyalität oder Tod. (Man frage nur John Cornyn und Bill Cassidy.) Trump ist für seine MAGA-Anhänger kein Politiker. Er ist das Alpha und das Omega.

Zwei Herren dienen

In der Bergpredigt verkündet Jesus: „Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu ergeben sein und den anderen verachten.“

Jesus hat J.D. Vance nie kennengelernt.

VANCES GESCHICHTE IST INZWISCHEN bekannt: abwesender Vater, drogensüchtige Mutter, aufgewachsen bei seiner Appalachian-Großmutter in Middletown, Ohio. „Hillbilly Elegy“ wurde zum konservativen Bezugspunkt, weil es eine klassische republikanische Geschichte erzählte – ein armes weißes Kind, gerettet durch Willenskraft und eine derbe Mamaw, die persönliche Verantwortung predigte.

„Sei nie wie diese beschissenen Versager, die glauben, die Karten seien gegen sie gestapelt“, sagte sie ihm. „Du kannst alles erreichen, was du willst.“

Der Vance aus „Hillbilly Elegy“ lehnte Verschwörungsdenken ab. Er beklagte Verwandte, die Barack Obamas Staatsbürgerschaft in Frage stellten, Alex Jones‘ 9/11-Theorien glaubten oder darauf bestanden, dass das Massaker von Sandy Hook ein Regierungskomplott sei. Während seiner Buchpromotion bezeichnete er Donald Trumps Wahlkampf 2016 als „kulturelles Heroin“ für die weiße Arbeiterklasse und twitterte:

„Trump macht Menschen, die mir wichtig sind, Angst. Einwanderer, Muslime usw. Deshalb finde ich ihn verabscheuungswürdig. Gott erwartet Besseres von uns.“

Springfield und die Lügen

Weniger als ein Jahrzehnt später hatte sich das Blatt gewendet.

Im Wahlkampf 2024 nahm Vance die haitianische Gemeinde im nahe gelegenen Springfield, Ohio, nur 80 Kilometer von Middletown entfernt, ins Visier. Er behauptete, „illegale Einwanderer“ würden öffentliche Leistungen ausschöpfen, und verwies auf Berichte, wonach Menschen Haustiere entführten und aßen. Trump verstärkte die Behauptung – „Sie essen die Katzen und die Hunde“ – und Haitianer in Springfield erhielten Drohungen und wurden belästigt. Nichts davon stimmte. Die Haitianer lebten legal in den Vereinigten Staaten unter dem Temporary Protected Status. (Der Supreme Court erlaubte der Regierung später, diese Schutzstatus zu beenden.) Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter handelt von Mitgefühl für den Außenseiter, den die Gesellschaft verachtet. Vance stilisierte die Haitianer zu bösen Samaritern.

Er ruderte nicht zurück, als CNN ihn mit seinen falschen Behauptungen konfrontierte.

„Wir erschaffen eine Geschichte“, sagte Vance. „Das heißt, wir sorgen dafür, dass die amerikanischen Medien sich damit befassen.“

Vance erfand weiter Geschichten, als er Vizepräsident wurde. Renee Good wurde am 9. Januar von ICE in Minneapolis erschossen, während sie einen Agenten mit weniger als acht Stundenkilometern durch die Gegend fuhr. Vance nannte Good eine „geisteskranke Linksextremistin“ und erklärte Reportern, es sei „eine Tragödie ihrer eigenen Machenschaften“. Keine der Aussagen stimmte, und Vance war das egal.

Was ist mit Vance passiert?

Jemand anderem wäre es vielleicht nicht egal. Jesus sagt in Matthäus 25,40: „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“

WAS IST ALSO MIT J.D. VANCE passiert? In „Communion“ beantwortet er diese Frage ehrlicher, als ihm bewusst ist:

„Ich habe permanent Angst, dass alles auseinanderfällt. Mein Leben fühlt sich sehr oft wie ein Märchen an, und ich bin sicher, dass die Geschichte bald enden wird.“

Diese Passage hat mich berührt. Mein Vater, ein Navy-Pilot und überzeugter Katholik, ging jeden Tag zur Messe. Dann kam er ums Leben, als ich 13 war. Es ist schwer zu glauben, dass das Leben nicht über Nacht zusammenbrechen kann, wenn man einmal die lange schwarze Limousine in der Einfahrt stehen gesehen hat. Wer so aufwächst, sehnt sich nach Stabilität. Man klammert sich an jeden Anker.

Einer von Vances Priestern erkannte diesen Impuls in Vances Beziehung zu seiner Frau. Sein ganzes Leben lang, so bemerkte der Priester, pendelte Vance zwischen verzweifelter Abhängigkeit von jemandem – zunächst seiner Großmutter – und dem Anspruch, nichts von seinen Liebsten zu brauchen.

„Deine Großmutter war deine Retterin … Aber du kannst Usha nicht wie eine Retterin behandeln. Sie ist nicht deine Retterin. Jesus ist es.“

Der Retter heißt Trump

Das Bedürfnis nach einem Retter erklärt Vances politische Verwandlung. Er hat angedeutet, sein Abrücken von seiner Anti-Trump-Haltung habe sich beschleunigt, nachdem „Hillbilly Elegy“ als Opfer-Beschuldigung und Verrat an Appalachia (wo Vance nie gelebt hat) angegriffen wurde. Angesichts dieser Kritik hätte er sich ihr stellen – oder eine andere Art der Erlösung suchen können. Er suchte Donald Trump auf.

Trumps zentrales Versprechen war schon immer schlicht: Das alles ist nicht Ihre Schuld. Man hat Sie verraten, und ich werde Ihre Feinde vernichten. Ob Vance diese Botschaft wirklich glaubt oder sie schlicht politisch nützlich findet, lässt sich nicht sagen. Aber „Communion“ erinnert daran, dass Mamaw Fernsehprediger verachtete, die verzweifelte Gläubige ausnahmen, und die Gläubigen, die beim Berühren eines Predigers zusammenbrachen.

Sie wäre wohl enttäuscht zu erfahren, dass ihr Enkel ein bisschen von beidem geworden ist.

VANCE IST ERST SEIT SIEBEN JAHREN Katholik, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, zwei Päpste anzugreifen und amerikanischen Katholiken zu sagen, sie sollten beim Vatikan keine politische Orientierung suchen. In „Communion“ lehnt er auch die Lehre der Kirche ab, dass schlechte Taten in die Hölle führen können, und argumentiert stattdessen, unser ewiges Schicksal sei von Gott vorherbestimmt. Eine praktische Ausnahme für Vance, der nach seinen Aussagen über haitianische Einwanderer und den ICE-Einsatz in Minneapolis noch immer lächelt. Wer glaubt, dass Grausamkeit keine Konsequenzen hat, hat keinen Grund, christliche Nächstenliebe zu üben.

Katzenladies und Milliardäre

2021 trat Vance in Tucker Carlsons Fox-News-Show auf und beklagte Joe Biden und „eine Handvoll kinderloser Katzenladies, die mit ihrem eigenen Leben und ihren Entscheidungen unglücklich sind und deshalb den Rest des Landes genauso unglücklich machen wollen.“

Ich habe mir dieses Interview kürzlich noch einmal angehört und musste unwillkürlich an den Moment denken, als ich Carlson 2024 während des Wahlkampfs in Hershey, Pennsylvania, bei einem Interview mit Vance erlebte. Die beiden schwelgten in Erinnerungen daran, wie sie sich kennengelernt hatten.

„Wir waren auf irgendeiner riesigen Bankerkonferenz“, erinnerte sich Vance.

„Allein der Gedanke macht mich schmutzig“, antwortete Carlson, dessen Vater in das Swanson-Tiefkühlkost-Vermögen eingeheiratet hatte.

Die meisten Amerikaner würden eine Katzenlady wohl einem Risikokapitalgeber vorziehen.

Vance gibt inzwischen zu, die Bemerkung sei „eine der dümmsten gewesen, die ich je gemacht habe.“ (Kein Zufall: Sein Ansehen bei amerikanischen Frauen liegt bei desaströsen 35 bis 55 Prozent.)

Elite rettet Elite

Er besteht darauf, er habe sagen wollen, dass die amerikanische Kultur die Menschen davon abhalte, Kinder zu bekommen, weil sie ihnen beibringt, beruflicher Erfolg sei wichtiger.

Ein seltsames Argument von jemandem, dessen eigenes Streben ein auf rund 12 Millionen Dollar geschätztes Vermögen eingebracht hat.

Yale brachte Vance mit Amy Chua zusammen, die ihn mit dem Agenten verband, der „Hillbilly Elegy“ lancierte, und mit Peter Thiel, der einen Großteil seiner Risikokapitalkarriere finanzierte. Vance selbst schreibt, Chua „verdient das meiste Lob für die Existenz dieses Buches.“

Man könnte sagen, die Elite hat J.D. Vance gerettet. Jetzt ist er Petrus im Garten Gethsemane. Er leugnet, sie überhaupt zu kennen.

Das ist wohl einfacher, als die eigene Mitschuld zu prüfen. Vance wettert gegen Bildungseliten, die die amerikanische Familie zerstören, aber die tatsächliche Politik seines Chefs legt nahe, dass das Problem weder Katzenladies noch Strebertum ist. Die Vereinigten Staaten sind die einzige westliche Demokratie ohne universelle Krankenversicherung. Trump und Vance haben die Medicaid-Bundesausgaben gekürzt und lehnen Gesetze zur bezahlten Elternzeit ab. Gleichzeitig treiben Trump und Vance Zölle voran, die die Wohnkosten noch weiter in die Höhe getrieben haben. (Trump erklärte vergangene Woche, es sei ihm egal, ob er jemals das überparteiliche Wohnungsbaugesetz unterzeichne, das auf seinem Schreibtisch liegt.) Ich würde behaupten, dass Amerikas Besessenheit vom Strebertum weniger mit Ego zu tun hat als damit, dass man in Vances Amerika einen Haufen Geld verdienen muss, um sich Kinder leisten zu können.

Orbáns nützlicher Idiot

2021 HIELT VANCE eine Rede, in der er Konservative aufforderte, die Institutionen abzulehnen, die ihn geprägt hatten. Auf der National Conservatism Conference nannte er Teile des amerikanischen Bildungssystems „satanisch“ und forderte Konservative auf, „die Universitäten in diesem Land ehrlich und aggressiv anzugreifen.“ Später lobte er Viktor Orbáns Kampagne, Ungarns Universitäten unter staatliche Kontrolle zu bringen.

„Ich glaube, sein Weg muss unser Modell sein“, sagte Vance dem „European Conservative“ in einem Interview. „Nicht um Universitäten abzuschaffen, sondern um ihnen die Wahl zu lassen: Überleben oder einen deutlich weniger voreingenommenen Lehransatz.“

Das Interview war weniger Journalismus als ein freundliches Werbegespräch mit Rod Dreher, dem konservativen Autor, der „Hillbilly Elegy“ evangelikalen Lesern näherbrachte und später Vances katholischer Taufe beiwohnte. Dreher wurde zu einem der enthusiastischsten amerikanischen Fürsprecher Orbáns und zog schließlich nach Budapest, um für das Danube Institute zu arbeiten. Er bewunderte Orbán genau deshalb, weil dieser Staatsmacht nutzte, um Institutionen aufzubauen, die seine eigene Regierung überdauern sollten.

„Einer der Gründe, warum die Orbán-Regierung all diese Institutionen aufbaut … ist, dass er weiß, er wird nicht ewig Ministerpräsident sein“, erklärte Dreher. „Und er möchte eine Art Tiefen-Staat aufgebaut haben, der überleben kann, wer auch immer kommt.“

Wenn Sie sich fragen, wie Vance Amerikas „Deep State“ verdammen und gleichzeitig Orbáns Version bejubeln kann – willkommen in der Matrix.

Widersprüche ohne Ende

Der Widerspruch ist auch persönlicher Natur. In einem Kapitel von „Communion“ kritisiert Vance Eltern, die die Familie dem Ehrgeiz opfern. Im nächsten beschreibt er die rastlosen Reisen, die seine eigene Karriere prägten. Im vergangenen April ließ er Frau und Kinder zu Hause und wurde zu einem von Orbáns nützlichsten Idioten. Er reiste nach Budapest und machte fünf Tage vor Ungarns Wahl Wahlkampf für Orbán.

„Ministerpräsident Orbán ist einer der großen Verteidiger der westlichen Zivilisation“, erklärte Vance. „Ich bin hier, um dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu helfen, so gut ich kann.“

Es half nichts. Orbán verlor in einem Erdrutsch, Dreher kehrte still in die Vereinigten Staaten zurück, und Vance fügte seiner seltsamen Pechsträhne an unglücklichem Timing einen weiteren Eintrag hinzu. Nur wenige Wochen zuvor hatte er Papst Franziskus besucht, nachdem er in „Communion“ die Einwanderungshaltung des Vatikans kritisiert hatte. Franziskus starb am folgenden Tag.

Vielleicht sollte J.D. Vance öfter zu Hause bleiben.

Gerechter Krieg, bequeme Lehre

AN EINE DER WENIGEN DINGE, die ich von meiner Jesuitenausbildung behalten habe, erinnere ich mich: Augustinus‘ Lehre von gerechten und ungerechten Kriegen. Augustinus glaubte, eine Nation habe die Pflicht, den Frieden zu verteidigen und das Böse zu bestrafen, wenn die Ursache gerecht ist. Vance kennt Augustinus‘ Lehren gut. Er wählte ihn als Schutzpatron vor seiner Taufe und erwähnt ihn neunmal in „Communion“ – aber seltsamerweise findet sich in seinem Buch kein Wort über Augustinus‘ Gedanken zum gerechten Krieg.

Vielleicht hat Vance diese Woche des Katechismus geschwänzt. Ukraines Verteidigung gegen Putins Invasion ist ein Lehrbuchfall eines gerechten Krieges. Vance war das herzlich egal. Als russische Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen wurden, erklärte Senatskandidat Vance dem Theologen Steve Bannon: „Ich muss ehrlich mit Ihnen sein, es ist mir eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert“, um dann zu schwenken und zu sagen, er mache sich mehr Sorgen darum, Fentanyl aus Ohio fernzuhalten.

Das war kein flüchtiger Gedanke. Als Senator widersetzte sich Vance vehement einem 60-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine im Jahr 2024.

„Ich bleibe gegen praktisch jeden Vorschlag, dass die Vereinigten Staaten diesen Krieg weiter finanzieren“, schrieb Vance in der „New York Times“. Er begründete dies damit, die Ukraine brauche mehr Soldaten, als sie aufstellen könne, selbst mit drakonischen Einberufungsmaßnahmen. Und sie brauche mehr Material, als die Vereinigten Staaten liefern könnten.

Das Oval Office als Bühne

Das Gesetz passierte den Senat problemlos, aber wir wissen, was dann geschah. Das Ticket Trump-Vance gewann die Wahl im November 2024. Im folgenden April, kurz nach seiner Ungarnreise, trafen Vance und Trump im Oval Office mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. Die Presse wurde hereingelassen, und Vance begann, Trumps Ego zu streicheln. Er gab Joe Biden die Schuld an Putins Einmarsch in die Ukraine.

„Was Amerika zu einem guten Land macht, ist Diplomatie“, sagte Vance. „Das ist es, was Präsident Trump tut.“

Selenskyj verschluckte sich fast. Trump hatte vollmundig versprochen, den russisch-ukrainischen Krieg an seinem ersten Tag zu beenden, aber das erwies sich als schwierig, da Wladimir Putin keinerlei Interesse an Verhandlungen zeigte.

„Von welcher Diplomatie sprechen Sie, J.D.?“, fragte Selenskyj. „Was meinen Sie damit?“

Selenskyjs Gegendruck versetzte Vance – der die Ukraine nie besucht hat – in einen apokalyptischen Anfall. Er warf Selenskyj vor, für amerikanische Hilfe nicht dankbar zu sein, behauptete, er habe kein Interesse an einer Propagandatour durch die Ukraine, und riet ihm, „danke zu sagen“. All das belebte Trump neu, der Selenskyj anbrüllte: „Sie haben keine Karten in der Hand.“

Sechzehn Monate später haben sich Vance und Trump als vollständig im Unrecht erwiesen. Putin zeigt noch immer null Interesse an einer Verhandlungslösung. Selenskyjs vermeintlich schlechte Karten entpuppten sich als Ass-Paar: Die Ukraine hat Russland mit einer Serie verheerender Drohnenangriffe getroffen und steht damit deutlich besser da als damals, als er im Oval Office zusammengestaucht wurde.

Augustinus à la carte

An seine Doktrin des gerechten Krieges erinnerte sich Vance schließlich doch noch – bei Trumps Krieg gegen den Iran. Nachdem der Krieg begonnen hatte, twitterte Papst Leo, Gott „steht nie auf der Seite derer, die einst das Schwert erhoben haben.“

Vance antwortete, indem er den Pontifex aufforderte, „vorsichtig zu sein, wenn er über theologische Fragen spricht.“

Dann zog er seinen alten Freund Augustinus aus der Tasche.

„Wenn der Papst sagt, Gott stehe nie auf der Seite derer, die das Schwert schwingen, gibt es eine über tausendjährige Tradition der Lehre vom gerechten Krieg“, sagte Vance bei einer Veranstaltung von Turning Point USA an der University of Georgia. „Wie kann man sagen, Gott stehe nie auf der Seite derer, die das Schwert erheben?“

Vances Äußerungen fielen kurz nachdem Papst Leo eine Pilgerreise nach Algerien und zum antiken Hippo unternommen hatte, wo Augustinus 34 Jahre lang als Bischof diente. Der „National Catholic Reporter“ lieferte trocken etwas Kontext nach.

„Bevor er Bischof wurde, leitete Leo den globalen Augustinerorden, der vom Leben und den Lehren des Heiligen inspiriert ist; er schrieb seine Doktorarbeit über Augustinus‘ Verständnis von Autorität.“

Das war kein Duell unter Gleichen.

Putins stiller Bewunderer

MAN HÖRT J.D. VANCE heutzutage kaum noch über die Ukraine reden, aber er hat noch immer ein Faible für Putin, dessen autoritäres Regime regelmäßig Bürger aus Fenstern fallen lässt. In „Communion“ schreibt Vance über seinen Besuch beim Militärgipfel 2024 in München. Er schildert mit sichtlichem Vergnügen, wie er mit einem russischen Dissidenten stritt, dass Wladimir Putin in Russland tatsächlich sehr beliebt sei, und tat den Dissidenten und den Rest Europas als nicht bereit ab, „unbequemen Wahrheiten“ ins Auge zu sehen.

2025 kehrte Vance nach München zurück, diesmal als Vizepräsident. Die Europäer rüsteten sich für weitere Rhetorik darüber, dass sie ihren gerechten Anteil an ihrer eigenen Verteidigung zahlen müssten. Stattdessen eröffnete Vance einen Kulturkampf.

„Die Bedrohung, über die ich mir in Bezug auf Europa am meisten Sorgen mache, ist nicht Russland, nicht China, kein anderer äußerer Akteur. Was mich besorgt, ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte – Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.“

Vances Beispiele für den europäischen Niedergang waren atemberaubend in ihrer Hohlheit und Heuchelei. Er beklagte die Neuauflage der rumänischen Wahlen nach dokumentierten Belegen russischer Einmischung.

„Wir müssen mehr tun, als über demokratische Werte zu reden. Wir müssen sie leben“, sagte Vance. (Im vergangenen Monat erklärte Vance Bill Maher gegenüber, die Wahl 2020 sei Trump von Technologieunternehmen gestohlen worden, „die buchstäblich negative Informationen über die Linken zensierten und negative Informationen über die Rechten förderten.“)

„Wir sollten keine Angst vor unserem Volk haben“, sagte Vance. „Auch wenn es Ansichten äußert, die mit der Führung nicht übereinstimmen.“ (Die Trump-Vance-Regierung verbrachte 2025 damit, Universitäten mit Finanzierungsentzug zu drohen, die keine pro-palästinensischen Proteste während Israels Zerstörung Gazas unterbanden, und ausländische Studenten mit legalem Visum zu verhaften und abzuschieben – für das Vergehen, die amerikanische Außenpolitik in Frage zu stellen.)

Iran, Israel und Moral à la carte

Vances moralische Dehnbarkeit – nicht zu Christi Lehren gehörig – wurde im Juni noch deutlicher, als Trump ihn anwies, das außenpolitische Abenteuer der Regierung im Iran zu beenden. Vance warf seinen Glauben an die jüdisch-christliche Allianz als Grundlage der westlichen Zivilisation über Bord und sagte Israel, es solle schweigen und verstehen, dass „Donald J. Trump der einzige Staatschef auf der ganzen Welt ist, der dem Staat Israel wohlgesonnen ist.“

Vance begann, nette Dinge über die Mullah-Ungläubigen in Teheran zu sagen. „Wenn ihr eure Beziehung zu den Vereinigten Staaten ändern wollt, werden wir unsere Beziehung zum Iran ändern“, sagte Vance. „Das ist das Angebot, und wir werden sehen, ob sie uns entgegenkommen.“

Man könnte wohlwollend sagen, Vance handelte aus einer Position christlicher Vergebung heraus gegenüber dem Iran, als er in die Schweiz flog und ein Memorandum of Understanding zur Beendigung des Konflikts unterzeichnete. Das hielt ganze zwei Wochen. Zurück bei der Promotion von „Communion“, räumte Vance gegenüber einem konservativen Podcaster ein, dass es eigentlich um die Geldwechsler gegangen war.

„Ich glaube, was der Präsident uns aufgetragen hat, ist, dieses MOU zu nutzen, um die Weltwirtschaft gewissermaßen mit Öl zu versorgen, einige Reserven aufzufüllen und dann zu sehen, wie die Karten liegen“, sagte Vance.

Und dann lächelte er.

Der Thron gehört Trump

DER J.D. VANCE in „Communion“ hat seine Prioritäten im Griff. Seine Lieben sind richtig geordnet: Gott, Familie, Vaterland. Aber Glauben zu bekennen reicht nicht – man muss ihn auch leben. Immer wieder prallen Vances Loyalitäten aufeinander, und es gibt einen klaren Sieger. Es ist nicht Augustinus‘ Gott. Es ist Donald Trump.

Im vergangenen Monat stattete Vance der Richard Nixon Foundation einen Besuch ab. Er kam nicht, um den in Ungnade gefallenen Ex-Präsidenten zu begraben, sondern um seinen elitebesessenenen Vorfahren zu loben.

„Wenn Watergate heute passieren würde, wäre es eine Zwölf-Stunden-Geschichte“, sagte Vance mit einem Lächeln. Er glaubt, Nixon sei von Kräften des „Deep State“ gestürzt worden, „die sich nicht allzu sehr von denselben Gruppen von Menschen, denselben Institutionen unterscheiden, die versucht haben, dasselbe mit Donald Trump in der ersten Trump-Regierung zu tun.“

Vance ließ unausgesprochen, warum Watergate 2026 kaum einen Nachrichtenzyklus überstehen würde – also tue ich es für ihn. Die illegalen ICE-Razzien, der Krypto-Filz und die ausufernde Prozessführung der Trump-Vance-Regierung lassen die Watergate-Korruption wie einen harmlosen Taschenspielertrick aussehen.

Vance erwähnte das nicht. Er grinste nur und bot eine weitere Beobachtung an.

„Junger Senator, Vizepräsident, schreibt einige Bestseller, wird von den Medien gehasst. Das klingt irgendwie nach J.D. Vance.“

Jesus weinte.

Vances spirituelle Reise ist nun abgeschlossen. Gott mag in seinem Herzen wohnen – aber Donald Trump sitzt auf dem Thron.